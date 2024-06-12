https://ria.ru/20240612/protest-1952453477.html

Полиция разогнала протестующих у здания конгресса в Буэнос-Айресе

Полиция разогнала протестующих у здания конгресса в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 12.06.2024

Полиция разогнала протестующих у здания конгресса в Буэнос-Айресе

Площадь в центре Буэнос-Айреса опустела, полиция продолжает теснить протестующих подальше от здания конгресса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:46

2024-06-12T23:46

2024-06-12T23:46

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Площадь в центре Буэнос-Айреса опустела, полиция продолжает теснить протестующих подальше от здания конгресса, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в отношении политики властей проходила у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента Хавьера Милея. На площадь пришли несколько тысяч человек. Проходившая поначалу мирная акция постепенно переросла в столкновения с правоохранителями. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, разбили мостовую и начали кидать булыжники в полицию, которая пряталась за железными щитами, выставленными вокруг здания конгресса. После чего полиция начала теснить манифестантов, применив спецсредства. В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.

https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина