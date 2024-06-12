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Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину - РИА Новости, 12.06.2024
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06:30 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/prishtina-1952233909.html
Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину
Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину - РИА Новости, 12.06.2024
Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину
В НАТО публично возмутились марш-броску российских миротворцев на Приштину в июне 1999 года, однако кулуарно говорили совершенно иное, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:30
2024-06-12T06:30
россия
приштина
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В НАТО публично возмутились марш-броску российских миротворцев на Приштину в июне 1999 года, однако кулуарно говорили совершенно иное, рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы, генерал-полковник Виктор Заварзин, возглавлявший колонну десантников во время операции.В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США "Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР" (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ."Когда я снова вернулся в Брюссель на должность главного представителя России, я видел какие натовцы были перепуганные. Публично они возмущались, но кулуарно при встрече пытались чуть ли не руку мне пожать и говорили: "Виктор, ты молодец"". Они понимали, что Россия добилась главного – защитила своих братьев", - подчеркнул Заварзин.Депутат отметил, что при первых переговорах после занятия Слатины, у британского генерала Майкла Джексона "тряслись руки и ноги". Он требовал пропустить войска НАТО на территорию. Но получил категорический отказ.О том, что еще рассказал Заварзин о событиях 1999-го – читайте на сайте ria.ru
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россия, приштина, косово, виктор заварзин, нато, оон, политика
Россия, Приштина, Косово, Виктор Заварзин, НАТО, ООН, Политика
Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину

Генерал Заварзин: в НАТО непублично по-другому оценили марш-бросок на Приштину

© AP Photo / Visar KryeziuРоссийские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В НАТО публично возмутились марш-броску российских миротворцев на Приштину в июне 1999 года, однако кулуарно говорили совершенно иное, рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы, генерал-полковник Виктор Заварзин, возглавлявший колонну десантников во время операции.
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США "Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР" (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ.
© AP Photo / Visar KryeziuКомандующий группировкой сил НАТО на Балканах генерал Майкл Джексон и российский генерал Виктор Заварзин в аэропорту Приштины
Командующий группировкой сил НАТО на Балканах генерал Майкл Джексон и российский генерал Виктор Заварзин в аэропорту Приштины - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Командующий группировкой сил НАТО на Балканах генерал Майкл Джексон и российский генерал Виктор Заварзин в аэропорту Приштины
"Когда я снова вернулся в Брюссель на должность главного представителя России, я видел какие натовцы были перепуганные. Публично они возмущались, но кулуарно при встрече пытались чуть ли не руку мне пожать и говорили: "Виктор, ты молодец"". Они понимали, что Россия добилась главного – защитила своих братьев", - подчеркнул Заварзин.
Депутат отметил, что при первых переговорах после занятия Слатины, у британского генерала Майкла Джексона "тряслись руки и ноги". Он требовал пропустить войска НАТО на территорию. Но получил категорический отказ.
О том, что еще рассказал Заварзин о событиях 1999-го – читайте на сайте ria.ru
Российские военные занимают аэропорт Приштины - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Путин прокомментировал захват ВС России аэропорта Приштины в 1999 году
24 марта, 14:13
 
РоссияПриштинаКосовоВиктор ЗаварзинНАТОООНПолитика
 
 
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