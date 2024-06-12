https://ria.ru/20240612/prishtina-1952233909.html

Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину

Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину - РИА Новости, 12.06.2024

Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину

В НАТО публично возмутились марш-броску российских миротворцев на Приштину в июне 1999 года, однако кулуарно говорили совершенно иное, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T06:30

2024-06-12T06:30

2024-06-12T06:30

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В НАТО публично возмутились марш-броску российских миротворцев на Приштину в июне 1999 года, однако кулуарно говорили совершенно иное, рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы, генерал-полковник Виктор Заварзин, возглавлявший колонну десантников во время операции.В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США "Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР" (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ."Когда я снова вернулся в Брюссель на должность главного представителя России, я видел какие натовцы были перепуганные. Публично они возмущались, но кулуарно при встрече пытались чуть ли не руку мне пожать и говорили: "Виктор, ты молодец"". Они понимали, что Россия добилась главного – защитила своих братьев", - подчеркнул Заварзин.Депутат отметил, что при первых переговорах после занятия Слатины, у британского генерала Майкла Джексона "тряслись руки и ноги". Он требовал пропустить войска НАТО на территорию. Но получил категорический отказ.О том, что еще рассказал Заварзин о событиях 1999-го – читайте на сайте ria.ru

https://ria.ru/20240324/prishtina-1935469116.html

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россия, приштина, косово, виктор заварзин, нато, оон, политика