В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.
В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.
В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.
В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.
Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.
Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.
На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.
На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.
В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.
В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.
Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".
Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".
У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .
У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .
Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.
Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.
Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.
Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.