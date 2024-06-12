https://ria.ru/20240612/prazdnik-1952398016.html

Празднование Дня России

Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2024

Празднование Дня России

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. Самые красочные кадры с празднеств в разных регионах страны — в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:24

2024-06-12T18:24

2024-06-12T18:26

фото

общество

россия

краснодар

владивосток

музей победы

день россии

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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. Самые красочные кадры с празднеств в разных регионах страны — в фотоленте Ria.ru.

россия

краснодар

владивосток

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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