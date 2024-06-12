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Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2024
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18:24 12.06.2024 (обновлено: 18:26 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/prazdnik-1952398016.html
Празднование Дня России
Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2024
Празднование Дня России
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. Самые красочные кадры с празднеств в разных регионах страны — в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:24
2024-06-12T18:26
фото
общество
россия
краснодар
владивосток
музей победы
день россии
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. Самые красочные кадры с празднеств в разных регионах страны — в фотоленте Ria.ru.
россия
краснодар
владивосток
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96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, фото, общество, россия, краснодар, владивосток, музей победы, день россии
Фото, Общество, Россия, Краснодар, Владивосток, Музей Победы, День России

Празднование Дня России

Читать ria.ru в
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. Самые красочные кадры с празднеств в разных регионах страны — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.

Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля

В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 11
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.

Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России

В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.

Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока

Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПразднование Дня России на Центральной площади Владивостока.
Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока
Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.

Выступление творческих коллективов на праздничном митинге в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе

На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтопробег в честь празднования Дня России в Донецке.
Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке
Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.

Выступление танцевальных коллективов на праздновании Дня России на территории Международного детского центра Артек в Крыму

В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".

Празднование Дня России на территории Международного детского центра Артек в Крыму

Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .

Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе

У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.

Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.

Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России

Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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