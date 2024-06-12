https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952414703.html

Волошин поздравил жителей Химок с Днем России

Волошин поздравил жителей Химок с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Волошин поздравил жителей Химок с Днем России

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями жителей принял участие в праздничной программе, которая прошла в парке Толстого в честь Дня... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:32

2024-06-12T18:32

2024-06-12T18:32

общество

городское хозяйство москвы

химки

россия

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская областная дума

день россии

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями жителей принял участие в праздничной программе, которая прошла в парке Толстого в честь Дня России, он также поздравил местных жителей с праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Для всех гостей было организовано более 10 праздничных локаций: мастер-классы, выставки и масштабная концертная программа."Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — местом, в котором живем, нашей Родиной. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе и сообща, проявив волю и сплоченность, мы преодолеем любые вызовы и продолжим уверенное движение вперед", — обратился к химчанам Волошин, его слова привели в пресс-службе.Вместе с главой округа жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин."Хочу пожелать всем химчанам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Перед нами стоят большие задачи по развитию не только Химок, но и всей нашей страны. Только объединившись, мы справимся со всеми вызовами", — сказал Раев.Также в среду праздничные мероприятия прошли в парках "Дубки", Величко, "Подрезково", "Экоберег" и в сквере имени Марии Рубцовой. Для химчан подготовили различные активности, среди них — командные состязания, турнир по пляжному волейболу, открытый турнир по стритболу любительских команд "Чистая победа".Всего участие в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли пять тысяч жителей.

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, химки, россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская областная дума, день россии