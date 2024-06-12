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Волошин поздравил жителей Химок с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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18:32 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952414703.html
Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
Волошин поздравил жителей Химок с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями жителей принял участие в праздничной программе, которая прошла в парке Толстого в честь Дня... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:32
2024-06-12T18:32
общество
городское хозяйство москвы
химки
россия
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская областная дума
день россии
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями жителей принял участие в праздничной программе, которая прошла в парке Толстого в честь Дня России, он также поздравил местных жителей с праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Для всех гостей было организовано более 10 праздничных локаций: мастер-классы, выставки и масштабная концертная программа."Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — местом, в котором живем, нашей Родиной. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе и сообща, проявив волю и сплоченность, мы преодолеем любые вызовы и продолжим уверенное движение вперед", — обратился к химчанам Волошин, его слова привели в пресс-службе.Вместе с главой округа жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин."Хочу пожелать всем химчанам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Перед нами стоят большие задачи по развитию не только Химок, но и всей нашей страны. Только объединившись, мы справимся со всеми вызовами", — сказал Раев.Также в среду праздничные мероприятия прошли в парках "Дубки", Величко, "Подрезково", "Экоберег" и в сквере имени Марии Рубцовой. Для химчан подготовили различные активности, среди них — командные состязания, турнир по пляжному волейболу, открытый турнир по стритболу любительских команд "Чистая победа".Всего участие в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли пять тысяч жителей.
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
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общество, городское хозяйство москвы, химки, россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская областная дума, день россии
Общество, Городское хозяйство Москвы, Химки, Россия, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская областная дума, День России

Волошин поздравил жителей Химок с Днем России

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями жителей принял участие в праздничной программе, которая прошла в парке Толстого в честь Дня России, он также поздравил местных жителей с праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для всех гостей было организовано более 10 праздничных локаций: мастер-классы, выставки и масштабная концертная программа.
Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
День России
Вчера, 01:48
"Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — местом, в котором живем, нашей Родиной. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе и сообща, проявив волю и сплоченность, мы преодолеем любые вызовы и продолжим уверенное движение вперед", — обратился к химчанам Волошин, его слова привели в пресс-службе.
Вместе с главой округа жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.
«
"Хочу пожелать всем химчанам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Перед нами стоят большие задачи по развитию не только Химок, но и всей нашей страны. Только объединившись, мы справимся со всеми вызовами", — сказал Раев.
Также в среду праздничные мероприятия прошли в парках "Дубки", Величко, "Подрезково", "Экоберег" и в сквере имени Марии Рубцовой. Для химчан подготовили различные активности, среди них — командные состязания, турнир по пляжному волейболу, открытый турнир по стритболу любительских команд "Чистая победа".
Всего участие в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли пять тысяч жителей.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.

Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля

В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 11
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.

Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России

В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.

Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока

Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПразднование Дня России на Центральной площади Владивостока.
Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока
Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.

Выступление творческих коллективов на праздничном митинге в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе

На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтопробег в честь празднования Дня России в Донецке.
Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке
Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.

Выступление танцевальных коллективов на праздновании Дня России на территории Международного детского центра Артек в Крыму

В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".

Празднование Дня России на территории Международного детского центра Артек в Крыму

Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .

Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе

У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.

Церемония подъема Государственного флага РФ у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.

Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России

Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 11

В Казанском Кремле в День России прошел Парад дружбы народов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 11

В Краснодаре в честь праздника создали флаг страны из 20 тысяч живых роз.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 11

Во Владивостоке ко Дню России подготовили концертную программу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 11
Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 11

На центральной площади Ленина в Мариуполе прошел праздничный концерт и митинг.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 11
Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 11

В Международном детском центре "Артек" в Крыму свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 11

Празднование Дня России в Международном детском центре "Артек".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 11

У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония подъема государственного флага .

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 11

Акция по созданию флага России из живых роз в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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