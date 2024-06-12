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Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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07:28 12.06.2024 (обновлено: 07:34 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952317653.html
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:28
2024-06-12T07:34
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. "Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте. Он отметил, что проводимый Путиным "курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента". Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Президент Белоруссии пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра. Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, В мире
Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко: российско-белорусские отношения союзничества будут расширяться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.
"Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте.
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Он отметил, что проводимый Путиным "курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента".
Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия.
Президент Белоруссии пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра.
Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
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