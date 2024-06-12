https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952317653.html

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:28

2024-06-12T07:28

2024-06-12T07:34

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

михаил мишустин

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_caff5a2ec6b227406e55f67a09c73b79.jpg

МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. "Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте. Он отметил, что проводимый Путиным "курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента". Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Президент Белоруссии пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра. Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.

https://ria.ru/20240612/kndr-1952313540.html

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, в мире