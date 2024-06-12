https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952317653.html
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:28
2024-06-12T07:28
2024-06-12T07:34
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
михаил мишустин
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_caff5a2ec6b227406e55f67a09c73b79.jpg
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. "Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте. Он отметил, что проводимый Путиным "курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента". Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Президент Белоруссии пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра. Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
https://ria.ru/20240612/kndr-1952313540.html
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_d1d02787c43986c96b045ada39cec80d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, В мире
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко: российско-белорусские отношения союзничества будут расширяться
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.
"Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте.
Он отметил, что проводимый Путиным "курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента".
Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия.
Президент Белоруссии пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации - благополучия и добра.
Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину
, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко
и председателю Государственной думы Федерального собрания, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину
.