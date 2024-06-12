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ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 12.06.2024
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:57
2024-06-12T13:57
2024-06-12T13:57
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21 бригады нацгвардии Украины, 123 и 102 бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучная, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122 мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства", - говорится в сообщении.
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россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
МО: ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"