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ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/poteri-1952359850.html
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 12.06.2024
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:57
2024-06-12T13:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21 бригады нацгвардии Украины, 123 и 102 бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучная, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122 мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/minoborony-1952359296.html
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россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"

МО: ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21 бригады нацгвардии Украины, 123 и 102 бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучная, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122 мм боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства", - говорится в сообщении.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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