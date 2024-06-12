https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html

На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины

На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины - РИА Новости, 12.06.2024

На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины

Европейские лидеры, которые долгое время пытались отвлечь внимание населения от нерешенных вопросов в своих собственных странах в сторону Украины, получили... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:38

2024-06-12T15:38

2024-06-12T15:43

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европейские лидеры, которые долгое время пытались отвлечь внимание населения от нерешенных вопросов в своих собственных странах в сторону Украины, получили пощечину на выборах в Европарламент, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."На парламентских выборах почти все страны получили пощечину, когда правые партии добились успеха. <…> Европейское руководство сталкивается с сильным сопротивлением со стороны собственного населения, что побуждает лидеров этих стран попытаться отвлечь внимание в сторону украинского конфликта вместо решения внутренних проблем", — заявил эксперт.Экс-разведчик привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который уже давно пытается вовлечь Францию в украинский конфликт, игнорируя внутренние проблемы страны. Эксперт считает, что Макрон продолжит придерживаться данной позиции.Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня, в некоторых странах ЕС завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В частности, во Франции и Бельгии может существенно поменяться правительство.Во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

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в мире, франция, украина, бельгия, эммануэль макрон, жак бо, европарламент, нато, выборы в европарламент — 2024