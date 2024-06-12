https://ria.ru/20240612/pomosch-1952336849.html

В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу

В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу - РИА Новости, 12.06.2024

В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу

Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:59

2024-06-12T10:59

2024-06-12T12:53

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евросоюз

politico

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в социальной сети Х."Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. <…> С этой похвалой связаны его ожидания большего", — отметил он.Ланге подчеркнул, что Зеленский благодарил за передачу систем противовоздушной обороны, перспективы вступления в ЕС, а также за сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, он высоко оценил поддержку конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, добавил эксперт.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html

https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, берлин (город), владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз, politico