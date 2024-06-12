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В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу - РИА Новости, 12.06.2024
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10:59 12.06.2024 (обновлено: 12:53 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pomosch-1952336849.html
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу - РИА Новости, 12.06.2024
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу
Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:59
2024-06-12T12:53
в мире
германия
украина
берлин (город)
владимир зеленский
олаф шольц
евросоюз
politico
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в социальной сети Х."Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. &lt;…&gt; С этой похвалой связаны его ожидания большего", — отметил он.Ланге подчеркнул, что Зеленский благодарил за передачу систем противовоздушной обороны, перспективы вступления в ЕС, а также за сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, он высоко оценил поддержку конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, добавил эксперт.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html
https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html
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в мире, германия, украина, берлин (город), владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз, politico
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Евросоюз, Politico
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу

Ланге: Зеленский ждет еще больше помощи от Шольца

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в социальной сети Х.
"Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. <…> С этой похвалой связаны его ожидания большего", — отметил он.
Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Ланге подчеркнул, что Зеленский благодарил за передачу систем противовоздушной обороны, перспективы вступления в ЕС, а также за сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, он высоко оценил поддержку конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, добавил эксперт.
Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.
Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
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В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Владимир ЗеленскийОлаф ШольцЕвросоюзPolitico
 
 
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