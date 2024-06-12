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В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу - РИА Новости, 12.06.2024
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу
Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:59
2024-06-12T10:59
2024-06-12T12:53
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера ФРГ Олафа Шольца и Германии, заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в социальной сети Х."Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. <…> С этой похвалой связаны его ожидания большего", — отметил он.Ланге подчеркнул, что Зеленский благодарил за передачу систем противовоздушной обороны, перспективы вступления в ЕС, а также за сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, он высоко оценил поддержку конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, добавил эксперт.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html
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в мире, германия, украина, берлин (город), владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз, politico
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Евросоюз, Politico
В Германии рассказали о послании Зеленского к Шольцу
Ланге: Зеленский ждет еще больше помощи от Шольца