https://ria.ru/20240612/podlodka-1952401826.html
Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны
Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны - РИА Новости, 12.06.2024
Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны
Российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:20
2024-06-12T17:20
2024-06-12T17:39
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ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны, сообщил корреспондент РИА Новости.Перед этим в гавань кубинской столицы зашли фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер".В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947789903.html
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Российский фрегат "Адмирал Горшков" в порту Гаваны
Российский фрегат "Адмирал Горшков" зашел в порт Гаваны.
2024-06-12T17:20
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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гавана, куба
Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны
Российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны
ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны, сообщил корреспондент РИА Новости.
Перед этим в гавань кубинской столицы зашли фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер".
В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.