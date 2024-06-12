https://ria.ru/20240612/podlodka-1952401826.html

Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны

Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны - РИА Новости, 12.06.2024

Атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны

Российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:20

2024-06-12T17:20

2024-06-12T17:39

гавана

куба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952383294_0:140:2696:1656_1920x0_80_0_0_f48fa49a48cf275f2cce92d251a592cf.jpg

ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны, сообщил корреспондент РИА Новости.Перед этим в гавань кубинской столицы зашли фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер".В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.

https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947789903.html

гавана

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский фрегат "Адмирал Горшков" в порту Гаваны Российский фрегат "Адмирал Горшков" зашел в порт Гаваны. 2024-06-12T17:20 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гавана, куба