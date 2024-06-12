https://ria.ru/20240612/podarok-1952393224.html

Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия"

Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия" - РИА Новости, 12.06.2024

Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия"

Братья-сироты из Мариуполя подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову лампу-инсталляцию в виде слова "Россия" в День России. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:57

2024-06-12T16:57

2024-06-12T16:57

россия

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сергей лавров

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общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Братья-сироты из Мариуполя подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову лампу-инсталляцию в виде слова "Россия" в День России. "Мы хотим вам её подарить на День России, спасибо вам за участие в нашей судьбе", - сказал старший. Родители мальчиков погибли в результате обстрела ВСУ, несколько месяцев дети провели в подвале их дома с бабушкой и дедушкой в тяжелых условиях. После смерти дедушки братьев пригласили в Москву, где они поступили в школу-интернат МИД России. В 2024 году старший закончил с отличием девятый класс, младший — окончил пятый. Лавров также сообщил, что поделился рассказом о судьбе ребят с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей в ходе прошедших переговоров в Москве.

https://ria.ru/20240229/gosstipendiya-1930291187.html

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мариуполь

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Дарья Буймова

россия, москва, мариуполь, сергей лавров, бруно родригес паррилья, вооруженные силы украины, общество