Рейтинг@Mail.ru
Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия" - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/podarok-1952393224.html
Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия"
Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия" - РИА Новости, 12.06.2024
Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия"
Братья-сироты из Мариуполя подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову лампу-инсталляцию в виде слова "Россия" в День России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:57
2024-06-12T16:57
россия
москва
мариуполь
сергей лавров
бруно родригес паррилья
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Братья-сироты из Мариуполя подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову лампу-инсталляцию в виде слова "Россия" в День России. "Мы хотим вам её подарить на День России, спасибо вам за участие в нашей судьбе", - сказал старший. Родители мальчиков погибли в результате обстрела ВСУ, несколько месяцев дети провели в подвале их дома с бабушкой и дедушкой в тяжелых условиях. После смерти дедушки братьев пригласили в Москву, где они поступили в школу-интернат МИД России. В 2024 году старший закончил с отличием девятый класс, младший — окончил пятый. Лавров также сообщил, что поделился рассказом о судьбе ребят с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей в ходе прошедших переговоров в Москве.
https://ria.ru/20240229/gosstipendiya-1930291187.html
https://ria.ru/20240610/donetsk-1951975376.html
россия
москва
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мариуполь, сергей лавров, бруно родригес паррилья, вооруженные силы украины, общество
Россия, Москва, Мариуполь, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья, Вооруженные силы Украины, Общество
Братья-сироты из Мариуполя подарили Лаврову лампу в виде слова "Россия"

Сироты из Мариуполя подарили главе МИД Лаврову лампу-инсталляцию "Россия"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Братья-сироты из Мариуполя подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову лампу-инсталляцию в виде слова "Россия" в День России.
"Мы хотим вам её подарить на День России, спасибо вам за участие в нашей судьбе", - сказал старший.
Купюры - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Госстипендию получат сироты, проходящие переподготовку в МО
29 февраля, 16:07
Родители мальчиков погибли в результате обстрела ВСУ, несколько месяцев дети провели в подвале их дома с бабушкой и дедушкой в тяжелых условиях. После смерти дедушки братьев пригласили в Москву, где они поступили в школу-интернат МИД России. В 2024 году старший закончил с отличием девятый класс, младший — окончил пятый.
Лавров также сообщил, что поделился рассказом о судьбе ребят с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей в ходе прошедших переговоров в Москве.
Мурал Дончанка в Донецке
В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина
10 июня, 15:48
 
РоссияМоскваМариупольСергей ЛавровБруно Родригес ПаррильяВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала