https://ria.ru/20240612/plen-1952312977.html

Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат

Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат - РИА Новости, 12.06.2024

Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:13

2024-06-12T05:13

2024-06-12T05:13

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Нанесено поражение живой силе и технике подразделений третьей отдельной штурмовой, 14-й и 28-й механизированных бригад в районах Купянска и Невского, захватив в плен трех военнослужащих ВСУ", - сказал Шаров. Он напомнил, что подразделения группировки слаженными действиями выбили противника с удерживаемых позиций и овладели населенными пунктами Тимковка и Артёмовка. Артиллерийские подразделения группировки, по словам старшего офицера пресс-центра, поразили более 350 целей, в том числе более 100 в рамках контрбатарейной борьбы. Шаров уточнил, что за сутки противник потерял более 560 военнослужащих и 20 единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, Киев в результате действий "Запада" лишился самоходной артиллерийской установки Krab, гаубиц М777 и Д-30, девяти минометов и станции радиоэлектронной борьбы "Пластун".

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киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия