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Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат - РИА Новости, 12.06.2024
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05:13 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/plen-1952312977.html
Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат
Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат - РИА Новости, 12.06.2024
Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:13
2024-06-12T05:13
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Нанесено поражение живой силе и технике подразделений третьей отдельной штурмовой, 14-й и 28-й механизированных бригад в районах Купянска и Невского, захватив в плен трех военнослужащих ВСУ", - сказал Шаров. Он напомнил, что подразделения группировки слаженными действиями выбили противника с удерживаемых позиций и овладели населенными пунктами Тимковка и Артёмовка. Артиллерийские подразделения группировки, по словам старшего офицера пресс-центра, поразили более 350 целей, в том числе более 100 в рамках контрбатарейной борьбы. Шаров уточнил, что за сутки противник потерял более 560 военнослужащих и 20 единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, Киев в результате действий "Запада" лишился самоходной артиллерийской установки Krab, гаубиц М777 и Д-30, девяти минометов и станции радиоэлектронной борьбы "Пластун".
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киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Группировка "Запад" за сутки взяла в плен трех украинских солдат

МО: военнослужащие группировки "Запад" за сутки взяли в плен трех солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.
"Нанесено поражение живой силе и технике подразделений третьей отдельной штурмовой, 14-й и 28-й механизированных бригад в районах Купянска и Невского, захватив в плен трех военнослужащих ВСУ", - сказал Шаров.
Он напомнил, что подразделения группировки слаженными действиями выбили противника с удерживаемых позиций и овладели населенными пунктами Тимковка и Артёмовка.
Артиллерийские подразделения группировки, по словам старшего офицера пресс-центра, поразили более 350 целей, в том числе более 100 в рамках контрбатарейной борьбы.
Шаров уточнил, что за сутки противник потерял более 560 военнослужащих и 20 единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, Киев в результате действий "Запада" лишился самоходной артиллерийской установки Krab, гаубиц М777 и Д-30, девяти минометов и станции радиоэлектронной борьбы "Пластун".
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