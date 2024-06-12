https://ria.ru/20240612/pistorius-1952408962.html

Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года, заявил Писториус

Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года, заявил Писториус - РИА Новости, 12.06.2024

Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года, заявил Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что необходимо исходить из того, что Россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО с 2029... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:57

2024-06-12T17:57

2024-06-12T17:57

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что необходимо исходить из того, что Россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО с 2029 года. В среду Писториус представил новую стратегию развития вооруженных сил Германии, которая подразумевает привлечение большего числа молодых людей в ряду немецкой армии. "По оценке всех международных военных экспертов, необходимо исходить из того, что Россия с 2029 года будет в состоянии осуществить военное нападение на страну НАТО или соседнюю страну", - сказал на пресс-конференции Писториус, описывая условиях, из-за которых Германия решила укреплять свою армию. Ранее Писториус уже говорил, что Германии необходимо быть готовой к войне с Россией к 2029 году. Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html

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