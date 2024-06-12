https://ria.ru/20240612/petersen-1952408567.html

Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге

Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге - РИА Новости, 12.06.2024

Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге

Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:52

2024-06-12T17:52

2024-06-12T19:54

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и вынужденно уехала из Германии в Россию, сообщило в среду издание Bild. Как сообщает Bild, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Сообщается, что еще не подсчитано несколько поданных по почте голосов, но, скорее всего, на результат голосования они не повлияют. Петерсен вместе с семьей переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ, где поднимала вопрос дискриминации россиян на территории Германии и других стран ЕС. Кроме того, Петерсен приезжала в Россию в качестве наблюдателя на президентские выборы 2024 года. После посещения России наблюдателем на выборах фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. Более того, сейчас решается вопрос об исключении её из партии в целом. Помимо этого, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, ссылаясь на странное поведение детей. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними детьми, поскольку она испугалась, что их могут у нее отнять.

https://ria.ru/20240126/nalogi-1923676230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, германия, гамбург (город), россия, bild, обсе, евросоюз