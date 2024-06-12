https://ria.ru/20240612/petersen-1952408567.html
Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге
Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге - РИА Новости, 12.06.2024
Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге
Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:52
2024-06-12T17:52
2024-06-12T19:54
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и вынужденно уехала из Германии в Россию, сообщило в среду издание Bild. Как сообщает Bild, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Сообщается, что еще не подсчитано несколько поданных по почте голосов, но, скорее всего, на результат голосования они не повлияют. Петерсен вместе с семьей переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ, где поднимала вопрос дискриминации россиян на территории Германии и других стран ЕС. Кроме того, Петерсен приезжала в Россию в качестве наблюдателя на президентские выборы 2024 года. После посещения России наблюдателем на выборах фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. Более того, сейчас решается вопрос об исключении её из партии в целом. Помимо этого, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, ссылаясь на странное поведение детей. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними детьми, поскольку она испугалась, что их могут у нее отнять.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гамбург (город), россия, bild, обсе, евросоюз
В мире, Германия, Гамбург (город), Россия, Bild, ОБСЕ, Евросоюз
Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге
Bild: политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге, несмотря на отъезд в Россию
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и вынужденно уехала из Германии в Россию, сообщило в среду издание Bild
.
Как сообщает Bild, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Сообщается, что еще не подсчитано несколько поданных по почте голосов, но, скорее всего, на результат голосования они не повлияют.
Петерсен вместе с семьей переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ
, где поднимала вопрос дискриминации россиян на территории Германии и других стран ЕС
. Кроме того, Петерсен приезжала в Россию
в качестве наблюдателя на президентские выборы 2024 года.
После посещения России наблюдателем на выборах фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. Более того, сейчас решается вопрос об исключении её из партии в целом.
Помимо этого, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, ссылаясь на странное поведение детей. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними детьми, поскольку она испугалась, что их могут у нее отнять.