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Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта - РИА Новости, 12.06.2024
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12:01 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html
Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта
Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта - РИА Новости, 12.06.2024
Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта
В последнее время увеличились случаи изъятия заграничных паспортов при выезде из России из-за ошибок в документах, пишет РБК со ссылкой на вице-президента... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:01
2024-06-12T12:01
новости - туризм
россия
дмитрий горин
рбк (медиагруппа)
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В последнее время увеличились случаи изъятия заграничных паспортов при выезде из России из-за ошибок в документах, пишет РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина."Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне", — подчеркнул он.Отмечается, что ошибки, как правило, связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, городов и опечатки в датах. В основном такие ситуации происходят со старыми паспортами, не имеющими биометрию, говорится в материале.В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что несоответствие данных в заграничных паспортах все чаще ведет к их изъятию у россиян при прохождении контроля на границе. По его словам, проблема носит лавинообразный характер.
https://ria.ru/20240611/oteli-1952033159.html
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новости - туризм, россия, дмитрий горин, рбк (медиагруппа), российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор)
Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Горин, РБК (медиагруппа), Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта

Союз туриндустрии сообщил о росте числа изъятий загранпаспортов на границе

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В последнее время увеличились случаи изъятия заграничных паспортов при выезде из России из-за ошибок в документах, пишет РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.
"Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне", — подчеркнул он.
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Отмечается, что ошибки, как правило, связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, городов и опечатки в датах. В основном такие ситуации происходят со старыми паспортами, не имеющими биометрию, говорится в материале.
В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что несоответствие данных в заграничных паспортах все чаще ведет к их изъятию у россиян при прохождении контроля на границе. По его словам, проблема носит лавинообразный характер.
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