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Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта

Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта - РИА Новости, 12.06.2024

Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта

В последнее время увеличились случаи изъятия заграничных паспортов при выезде из России из-за ошибок в документах, пишет РБК со ссылкой на вице-президента... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:01

2024-06-12T12:01

2024-06-12T12:01

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В последнее время увеличились случаи изъятия заграничных паспортов при выезде из России из-за ошибок в документах, пишет РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина."Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне", — подчеркнул он.Отмечается, что ошибки, как правило, связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, городов и опечатки в датах. В основном такие ситуации происходят со старыми паспортами, не имеющими биометрию, говорится в материале.В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что несоответствие данных в заграничных паспортах все чаще ведет к их изъятию у россиян при прохождении контроля на границе. По его словам, проблема носит лавинообразный характер.

https://ria.ru/20240611/oteli-1952033159.html

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новости - туризм, россия, дмитрий горин, рбк (медиагруппа), российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор)