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Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 12.06.2024
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16:13 12.06.2024 (обновлено: 18:20 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pashinyan-1952384879.html
Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 12.06.2024
Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ
Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:13
2024-06-12T18:20
армения
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте."Мы выйдем (из ОДКБ. — Прим. ред.), вы этим нас пугаете. Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал он в ответ на реплику оппозиционного депутата.Премьер добавил, что виновными в угрозах, с которыми столкнулась Армения, "являются те, кто сформировал блок — мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировал войну против нас".Позднее глава МИД республики Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не говорил о выходе страны из организации.&quot;Премьер-министр Республики Армении не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армении заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем. Он заявил это — ни больше ни меньше. Если кто-то настаивает, что премьер-министр Республики Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, тот ошибается&quot;, — подчеркнул он.В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ — со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240610/armeniya-1951854378.html
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армения, одкб, никол пашинян, в мире, ереван, ссср, мария захарова, снг, евразийский экономический союз
Армения, ОДКБ, Никол Пашинян, В мире, Ереван, СССР, Мария Захарова, СНГ, Евразийский экономический союз
Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.
«
"Мы выйдем (из ОДКБ. — Прим. ред.), вы этим нас пугаете. Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал он в ответ на реплику оппозиционного депутата.
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Премьер добавил, что виновными в угрозах, с которыми столкнулась Армения, "являются те, кто сформировал блок — мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировал войну против нас".
Позднее глава МИД республики Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не говорил о выходе страны из организации.
«

"Премьер-министр Республики Армении не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армении заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем. Он заявил это — ни больше ни меньше. Если кто-то настаивает, что премьер-министр Республики Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, тот ошибается", — подчеркнул он.

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.
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Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ — со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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АрменияОДКБНикол ПашинянВ миреЕреванСССРМария ЗахароваСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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