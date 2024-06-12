Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.
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"Мы выйдем (из ОДКБ. — Прим. ред.), вы этим нас пугаете. Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал он в ответ на реплику оппозиционного депутата.
Премьер добавил, что виновными в угрозах, с которыми столкнулась Армения, "являются те, кто сформировал блок — мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировал войну против нас".
Позднее глава МИД республики Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не говорил о выходе страны из организации.
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"Премьер-министр Республики Армении не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армении заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем. Он заявил это — ни больше ни меньше. Если кто-то настаивает, что премьер-министр Республики Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, тот ошибается", — подчеркнул он.
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Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ — со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.