https://ria.ru/20240612/pashinyan-1952384151.html

Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать

Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать - РИА Новости, 12.06.2024

Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать, уточнив последние штрихи. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:09

2024-06-12T16:09

2024-06-12T16:09

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать, уточнив последние штрихи. Седьмого июня армянский МИД заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца. "По нашим оценкам, текст мирного договора достаточно назрел и его можно подписать, уточнив последние штрихи, приведя текст в итоговый вид на основе прежде достигнутых двусторонних соглашений", - сказал Пашинян журналистам. При этом премьер допустил возможность открытия транспортных коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора. По его словам, между двумя странами может сложиться реальный мир, в результате которого будет сформулирован мирный договор. "Когда Армения и Азербайджан зафиксируют, что признают территориальную целостность друг друга, отсутствие территориальных претензий, отказ от применения силы или угрозы силой... остальные вопросы будут решены", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20240607/pashinyan-1951308592.html

https://ria.ru/20231017/dogovor-1903309965.html

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян