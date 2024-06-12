https://ria.ru/20240612/pashinyan-1952384151.html
Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать
Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать - РИА Новости, 12.06.2024
Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать, уточнив последние штрихи. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:09
2024-06-12T16:09
2024-06-12T16:09
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать, уточнив последние штрихи. Седьмого июня армянский МИД заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца. "По нашим оценкам, текст мирного договора достаточно назрел и его можно подписать, уточнив последние штрихи, приведя текст в итоговый вид на основе прежде достигнутых двусторонних соглашений", - сказал Пашинян журналистам. При этом премьер допустил возможность открытия транспортных коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора. По его словам, между двумя странами может сложиться реальный мир, в результате которого будет сформулирован мирный договор. "Когда Армения и Азербайджан зафиксируют, что признают территориальную целостность друг друга, отсутствие территориальных претензий, отказ от применения силы или угрозы силой... остальные вопросы будут решены", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20240607/pashinyan-1951308592.html
https://ria.ru/20231017/dogovor-1903309965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать
Пашинян: мирный договор с Баку можно подписать, уточнив последние штрихи
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать, уточнив последние штрихи.
Седьмого июня армянский МИД заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца.
"По нашим оценкам, текст мирного договора достаточно назрел и его можно подписать, уточнив последние штрихи, приведя текст в итоговый вид на основе прежде достигнутых двусторонних соглашений", - сказал Пашинян журналистам.
При этом премьер допустил возможность открытия транспортных коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора. По его словам, между двумя странами может сложиться реальный мир, в результате которого будет сформулирован мирный договор.
"Когда Армения и Азербайджан зафиксируют, что признают территориальную целостность друг друга, отсутствие территориальных претензий, отказ от применения силы или угрозы силой... остальные вопросы будут решены", - заявил Пашинян.