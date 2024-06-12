https://ria.ru/20240612/pashinyan-1952335392.html

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:48

2024-06-12T10:48

2024-06-12T10:48

россия

армения

ереван

никол пашинян

владимир путин

михаил мишустин

день россии

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России, выразил надежду, что отношения между Ереваном и Москвой будут развиваться, говорится в сообщении на сайте армянского кабмина. В письме, адресованном Путину, Пашинян отметил, что этот важный день в новейшей истории России символизирует стремление россиян к открытию новой политической вехи в истории страны с богатой историей, культурой и традициями. "Убежден, что многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - отмечается в послании. Пашинян пожелал Путину здоровья, благополучия и всяческих благ, а народу России - добра и процветания. В поздравительном послании Мишустину Пашинян выразил уверенность, что взаимовыгодное, многоплановое сотрудничество правительств двух государств как на двустороннем, так и на многосторонних треках, основанное на давних традициях взаимного уважения, будет и впредь развиваться в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях во благо народов Армении и России.

https://ria.ru/20240610/armeniya-1951998658.html

https://ria.ru/20231007/rf-1901185162.html

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Дарья Буймова

россия, армения, ереван, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, день россии