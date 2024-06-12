https://ria.ru/20240612/opros-1952417405.html

Больше половины французов хотят отставки Макрона при поражении его партии

Больше половины французов хотят отставки Макрона при поражении его партии - РИА Новости, 12.06.2024

Больше половины французов хотят отставки Макрона при поражении его партии

Больше половины французов хотят отставки президента Франции Эммануэля Макрона при поражении его партии на внеочередных парламентских выборах, следует из опроса... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:47

2024-06-12T18:47

2024-06-12T18:47

в мире

франция

эммануэль макрон

возрождение

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Больше половины французов хотят отставки президента Франции Эммануэля Макрона при поражении его партии на внеочередных парламентских выборах, следует из опроса института CSA для СМИ CNEWS, Europe 1 и JDD. "Почти 6 из 10 (57%) французов желают, чтобы президент ушёл в отставку, если его партия "Возрождение" проиграет на парламентских выборах. Среди возрастной группы 18-24 эта цифра возрастает до 76%", - следует из опроса. Отмечается, что респонденты могли свободно интерпретировать понятие "поражение", включая хороший результат крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) или просто неспособность сформировать абсолютное парламентское большинство. За отставку президента высказались не только сторонники RN и левых партий, но и те, кто поддерживает президентскую партию "Возрождение". Так, 30% её сторонников считают, что Макрон не сможет продолжать управлять страной в случае, если кресло премьер-министра займёт представитель оппозиции. Опрос проводился в понедельник и вторник, в нем участвовало 1000 человек. После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В июне 2022 года, когда Макрон был переизбран на второй срок, его партия даже в коалиции с центристами не смогла получить абсолютного большинства в парламенте.

https://ria.ru/20240612/vybory-1952371512.html

https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024