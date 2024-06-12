https://ria.ru/20240612/odkb-1952408144.html

Пашинян не говорил о выходе Армении из ОДКБ, заявил глава МИД

Пашинян не говорил о выходе Армении из ОДКБ, заявил глава МИД - РИА Новости, 12.06.2024

Пашинян не говорил о выходе Армении из ОДКБ, заявил глава МИД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ, тот, кто так решил, ошибается, завил глава МИД республики Арарат Мирзоян. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:48

2024-06-12T17:48

2024-06-12T21:22

в мире

армения

одкб

никол пашинян

ереван

азербайджан

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ, тот, кто так решил, ошибается, завил глава МИД республики Арарат Мирзоян."Премьер-министр Республики Армения не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армения заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем. Он заявил это, не больше и не меньше. Если, кто-то настаивает, что премьер-министр Республики Армения заявил, что Армения выходит из ОДКБ - ошибается", - сказал Мирзоян. По его словам, это легко проверить, перемотав трансляцию.В среду Пашинян заявил, что виновными в угрозах, перед которыми стоит Армения, являются те," кто сформировал блок-мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировали войну" против армянской стороны.При этом он подчеркнул, что Армения выйдет (из ОДКБ), когда посчитает нужнымПашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.Выступая с речью 22 мая, Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Армении, при этом не назвав эти государства. По его словам, две страны занимались "имитацией помощи" Еревану.Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.Выступая с речью 22 мая, Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Армении, при этом не назвав эти государства. По его словам, две страны занимались "имитацией помощи" Еревану.

https://ria.ru/20240610/armeniya-1951854378.html

https://ria.ru/20240610/odkb-1951853886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, одкб, никол пашинян, ереван, азербайджан, арарат мирзоян