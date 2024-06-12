https://ria.ru/20240612/obyski-1952448036.html

У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник

У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024

У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник

У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T22:44

2024-06-12T22:44

2024-06-13T02:14

происшествия

россия

москва

дмитрий галкин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Дома у Дмитрий Галкина прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240424/arest-1942122564.html

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происшествия, россия, москва, дмитрий галкин