https://ria.ru/20240612/obyski-1952448036.html
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник
У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T22:44
2024-06-12T22:44
2024-06-13T02:14
происшествия
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дмитрий галкин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Дома у Дмитрий Галкина прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240424/arest-1942122564.html
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происшествия, россия, москва, дмитрий галкин
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Галкин
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник
К брату Максима Галкина пришли с обысками по делу о хищениях в Минобороны