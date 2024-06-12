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У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
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22:44 12.06.2024 (обновлено: 02:14 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/obyski-1952448036.html
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник
У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T22:44
2024-06-13T02:14
происшествия
россия
москва
дмитрий галкин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Дома у Дмитрий Галкина прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, россия, москва, дмитрий галкин
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Галкин
У брата Максима Галкина* прошли обыски, сообщил источник

К брату Максима Галкина пришли с обысками по делу о хищениях в Минобороны

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Дома у Дмитрий Галкина прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий Галкин
 
 
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