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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 12.06.2024
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18:28 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/obstrel-1952414810.html
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 12.06.2024
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:28
2024-06-12T18:28
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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