https://ria.ru/20240612/obstrel-1952362214.html

ВСУ за день нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2024

ВСУ за день нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинские войска за день нанесли 37 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:14

2024-06-12T14:14

2024-06-12T14:14

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 37 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонсклй области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 18 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Удары ВСУ были нанесены по 10 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Новая Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Цукуры, Солонцы, Кардашинка, Каховка, Подстепное, Днепряны.

https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия