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Армия Израиля сообщила, что еще около 70 снарядов выпущены из Ливана - РИА Новости, 12.06.2024
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13:03 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/obstrel-1952352213.html
Армия Израиля сообщила, что еще около 70 снарядов выпущены из Ливана
Армия Израиля сообщила, что еще около 70 снарядов выпущены из Ливана - РИА Новости, 12.06.2024
Армия Израиля сообщила, что еще около 70 снарядов выпущены из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала второй за утро среды крупны обстрел севера страны со стороны Ливана, выпущено порядка 70 снарядов, часть из которых... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:03
2024-06-12T13:03
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала второй за утро среды крупны обстрел севера страны со стороны Ливана, выпущено порядка 70 снарядов, часть из которых была перехвачена, сообщила армейская пресс-служба. Ранее около 90 снарядов было выпущено по северу Израиля из Ливана, некоторые из них не были перехвачены ПВО, а другие упали в нескольких местах на севере страны. В результате в ряде районов вспыхнули пожары. "После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было обнаружено около 70 снарядов, выпущенных х из Ливана. Часть из них была перехвачена, большинство упало на открытой местности, а некоторые упали в ряде мест на севере Израиля. Подробности изучаются. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении. Венные добавили, что силы ВВС нанесли удары по пусковой установке в районе Ярун на юге Ливана, из которой ранее в среду велся обстрел израильской территории. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240611/palestina-1952091373.html
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила, что еще около 70 снарядов выпущены из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал второй обстрел севера страны со стороны Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала второй за утро среды крупны обстрел севера страны со стороны Ливана, выпущено порядка 70 снарядов, часть из которых была перехвачена, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее около 90 снарядов было выпущено по северу Израиля из Ливана, некоторые из них не были перехвачены ПВО, а другие упали в нескольких местах на севере страны. В результате в ряде районов вспыхнули пожары.
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"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было обнаружено около 70 снарядов, выпущенных х из Ливана. Часть из них была перехвачена, большинство упало на открытой местности, а некоторые упали в ряде мест на севере Израиля. Подробности изучаются. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.
Венные добавили, что силы ВВС нанесли удары по пусковой установке в районе Ярун на юге Ливана, из которой ранее в среду велся обстрел израильской территории.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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