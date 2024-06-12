https://ria.ru/20240612/obstrel-1952341248.html

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.06.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку

Украинские войска в среду сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:39

2024-06-12T11:39

2024-06-12T11:39

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован атаки ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 07.00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 09.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждена система электроснабжения города Ясиноватая, ведутся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, ВСУ с 7.20 по 8.00 выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 12 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20231231/donetsk-1919246609.html

https://ria.ru/20231209/vsu-1914826518.html

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горловка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины