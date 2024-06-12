https://ria.ru/20240612/obstrel-1952300261.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:13
2024-06-12T00:13
2024-06-12T00:13
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
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вооруженные силы украины
сцкк
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее во вторник представительство сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 июня по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район) ... пострадала женщина 1990 года рождения", - сообщает представительство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952266776.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Россия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина