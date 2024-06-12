https://ria.ru/20240612/obstrel-1952300261.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T00:13

2024-06-12T00:13

2024-06-12T00:13

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее во вторник представительство сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 июня по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район) ... пострадала женщина 1990 года рождения", - сообщает представительство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952266776.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия