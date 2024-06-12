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Правительство Никарагуа направило поздравления с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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00:36 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/nikaragua-1952301129.html
Правительство Никарагуа направило поздравления с Днем России
Правительство Никарагуа направило поздравления с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Правительство Никарагуа направило поздравления с Днем России
Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили поздравления президенту и народу РФ в связи с Днем России, отметив, что... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:36
2024-06-12T00:36
в мире
никарагуа
россия
манагуа (город)
даниэль ортега
день россии
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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили поздравления президенту и народу РФ в связи с Днем России, отметив, что разделяют с ними ценности любви, семьи и веры. "Дорогой брат-президент, от имени народа и правительства примирения и национального единства республики Никарагуа и от нас лично примите самые теплые поздравления вам, народу и правительству Российской Федерации, с празднованием 34-й годовщины Дня России", - говорится в сообщении за подписью Ортеги и Мурильо, которое опубликовало издание El 19 Digital. В Манагуа добавили, что празднуют вместе с россиянами в духе братского единства, "разделяя такие ценности, как любовь, семья, вера, способность жить в гармонии и с надеждой".
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никарагуа
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в мире, никарагуа, россия, манагуа (город), даниэль ортега, день россии
В мире, Никарагуа, Россия, Манагуа (город), Даниэль Ортега, День России
Правительство Никарагуа направило поздравления с Днем России

Глава Никарагуа Ортега и вице-президент Мурильо поздравили россиян с Днем России

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили поздравления президенту и народу РФ в связи с Днем России, отметив, что разделяют с ними ценности любви, семьи и веры.
"Дорогой брат-президент, от имени народа и правительства примирения и национального единства республики Никарагуа и от нас лично примите самые теплые поздравления вам, народу и правительству Российской Федерации, с празднованием 34-й годовщины Дня России", - говорится в сообщении за подписью Ортеги и Мурильо, которое опубликовало издание El 19 Digital.
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В Манагуа добавили, что празднуют вместе с россиянами в духе братского единства, "разделяя такие ценности, как любовь, семья, вера, способность жить в гармонии и с надеждой".
 
В миреНикарагуаРоссияМанагуа (город)Даниэль ОртегаДень России
 
 
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