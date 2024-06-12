https://ria.ru/20240612/navalnyy-1952404358.html

Дело трех адвокатов Навального поступило в суд

Дело трех адвокатов Навального поступило в суд - РИА Новости, 12.06.2024

Дело трех адвокатов Навального поступило в суд

Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в Петушинский суд Владимирской области, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:30

2024-06-12T17:30

2024-06-12T17:30

владимирская область

россия

вадим кобзев

алексей липцер

ольга михайлова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в Петушинский суд Владимирской области, сообщили РИА Новости в инстанции. "Уголовное дело зарегистрировано в суде", - сказали в суде. Дата его рассмотрения не назначена. Все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорю Сергунину*, Вадиму Кобзеву* и Алексею Липцеру* вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://ria.ru/20240531/ulitsa-1949743216.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)