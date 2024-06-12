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Дело трех адвокатов Навального поступило в суд - РИА Новости, 12.06.2024
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17:30 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/navalnyy-1952404358.html
Дело трех адвокатов Навального поступило в суд
Дело трех адвокатов Навального поступило в суд - РИА Новости, 12.06.2024
Дело трех адвокатов Навального поступило в суд
Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в Петушинский суд Владимирской области, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:30
2024-06-12T17:30
владимирская область
россия
вадим кобзев
алексей липцер
ольга михайлова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в Петушинский суд Владимирской области, сообщили РИА Новости в инстанции. "Уголовное дело зарегистрировано в суде", - сказали в суде. Дата его рассмотрения не назначена. Все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорю Сергунину*, Вадиму Кобзеву* и Алексею Липцеру* вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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владимирская область
россия
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владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Владимирская область, Россия, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Ольга Михайлова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Дело трех адвокатов Навального поступило в суд

Дело трех адвокатов Навального поступило в Петушинский суд Владимирской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в Петушинский суд Владимирской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Уголовное дело зарегистрировано в суде", - сказали в суде. Дата его рассмотрения не назначена.
Все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорю Сергунину*, Вадиму Кобзеву* и Алексею Липцеру* вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
Гаага - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Гааге отказались переименовывать улицу в честь Навального
31 мая, 17:35
 
Владимирская областьРоссияВадим КобзевАлексей ЛипцерОльга МихайловаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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