https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html

В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией

В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией - РИА Новости, 12.06.2024

В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией

Странам НАТО необходимо готовиться к сценарию "затяжной войны" с Россией, наращивая оборонные расходы и укрепляя свой военно-промышленный потенциал, говорится в РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:47

2024-06-12T04:47

2024-06-12T04:50

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Странам НАТО необходимо готовиться к сценарию "затяжной войны" с Россией, наращивая оборонные расходы и укрепляя свой военно-промышленный потенциал, говорится в обнародованном во вторник докладе аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), базирующегося в Вашингтоне. Выход материала был приурочен к намеченному на июль вашингтонскому саммиту НАТО, в повестке которого России отведено центральное место. В докладе говорится, что за прошедшие два года альянс достиг "значительного прогресса" в подготовке к потенциальному конфликту с Москвой благодаря концепции, принятой летом 2022 года на саммите в Мадриде. Данная концепция в документе именуется как "назад в будущее", что является отсылкой к реалиям холодной войны. Россия в ней получила статус наиболее значительной и прямой угрозы безопасности, в связи с чем исследователи задаются вопросом, готова ли в текущих реалиях НАТО к ведению затяжной войны с ней. "Содержащиеся в докладе выводы свидетельствуют, что страны альянса достигли существенного прогресса в том, что касается повышения расходов на оборону, готовности сил, командовании и управлении, учений, а также интеграции Финляндии и Швеции. Однако, хотя НАТО, возможно, и готова к войне, остается вопрос, готова ли она вести затяжную войну", - рассуждают авторы доклада. По мнению аналитиков, для завершения подготовки к подобному сценарию союзникам "по-прежнему необходимо тратить больше средств, наращивать военно-промышленный потенциал, устранять критические пробелы в вооружениях и укреплять национальную устойчивость". В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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