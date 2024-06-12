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В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией - РИА Новости, 12.06.2024
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04:47 12.06.2024 (обновлено: 04:50 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html
В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией
В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией - РИА Новости, 12.06.2024
В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией
Странам НАТО необходимо готовиться к сценарию "затяжной войны" с Россией, наращивая оборонные расходы и укрепляя свой военно-промышленный потенциал, говорится в РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:47
2024-06-12T04:50
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Странам НАТО необходимо готовиться к сценарию "затяжной войны" с Россией, наращивая оборонные расходы и укрепляя свой военно-промышленный потенциал, говорится в обнародованном во вторник докладе аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), базирующегося в Вашингтоне. Выход материала был приурочен к намеченному на июль вашингтонскому саммиту НАТО, в повестке которого России отведено центральное место. В докладе говорится, что за прошедшие два года альянс достиг "значительного прогресса" в подготовке к потенциальному конфликту с Москвой благодаря концепции, принятой летом 2022 года на саммите в Мадриде. Данная концепция в документе именуется как "назад в будущее", что является отсылкой к реалиям холодной войны. Россия в ней получила статус наиболее значительной и прямой угрозы безопасности, в связи с чем исследователи задаются вопросом, готова ли в текущих реалиях НАТО к ведению затяжной войны с ней. "Содержащиеся в докладе выводы свидетельствуют, что страны альянса достигли существенного прогресса в том, что касается повышения расходов на оборону, готовности сил, командовании и управлении, учений, а также интеграции Финляндии и Швеции. Однако, хотя НАТО, возможно, и готова к войне, остается вопрос, готова ли она вести затяжную войну", - рассуждают авторы доклада. По мнению аналитиков, для завершения подготовки к подобному сценарию союзникам "по-прежнему необходимо тратить больше средств, наращивать военно-промышленный потенциал, устранять критические пробелы в вооружениях и укреплять национальную устойчивость". В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, сша
Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, США
В США призвали НАТО готовиться к "затяжной войне" с Россией

CSIS: НАТО нужно готовиться к сценарию затяжной войны с Россией

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Странам НАТО необходимо готовиться к сценарию "затяжной войны" с Россией, наращивая оборонные расходы и укрепляя свой военно-промышленный потенциал, говорится в обнародованном во вторник докладе аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), базирующегося в Вашингтоне.
Выход материала был приурочен к намеченному на июль вашингтонскому саммиту НАТО, в повестке которого России отведено центральное место. В докладе говорится, что за прошедшие два года альянс достиг "значительного прогресса" в подготовке к потенциальному конфликту с Москвой благодаря концепции, принятой летом 2022 года на саммите в Мадриде.
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Данная концепция в документе именуется как "назад в будущее", что является отсылкой к реалиям холодной войны. Россия в ней получила статус наиболее значительной и прямой угрозы безопасности, в связи с чем исследователи задаются вопросом, готова ли в текущих реалиях НАТО к ведению затяжной войны с ней.
"Содержащиеся в докладе выводы свидетельствуют, что страны альянса достигли существенного прогресса в том, что касается повышения расходов на оборону, готовности сил, командовании и управлении, учений, а также интеграции Финляндии и Швеции. Однако, хотя НАТО, возможно, и готова к войне, остается вопрос, готова ли она вести затяжную войну", - рассуждают авторы доклада.
По мнению аналитиков, для завершения подготовки к подобному сценарию союзникам "по-прежнему необходимо тратить больше средств, наращивать военно-промышленный потенциал, устранять критические пробелы в вооружениях и укреплять национальную устойчивость".
В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента
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