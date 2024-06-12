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Наместник Оптиной Пустыни заявил, что в монастыре не было стрельбы - РИА Новости, 12.06.2024
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Религия
 
22:57 12.06.2024 (обновлено: 23:04 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/monastyr-1952449578.html
Наместник Оптиной Пустыни заявил, что в монастыре не было стрельбы
Наместник Оптиной Пустыни заявил, что в монастыре не было стрельбы - РИА Новости, 12.06.2024
Наместник Оптиной Пустыни заявил, что в монастыре не было стрельбы
В самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших, сообщил РИА Новости наместник... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:57
2024-06-12T23:04
религия
оптина пустынь
русская православная церковь
происшествия
калужская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших, сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев)."В самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших", - сказал епископ Иосиф.Ранее правительство Калужской области сообщало, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1993 году на Пасху в монастыре были убиты трое насельников: иеромонах Василий (Росляков), иноки Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев).
https://ria.ru/20240612/strelba-1952448352.html
оптина пустынь
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оптина пустынь, русская православная церковь, происшествия, калужская область
Религия, Оптина пустынь, Русская православная церковь, Происшествия, Калужская область
Наместник Оптиной Пустыни заявил, что в монастыре не было стрельбы

Наместник Оптиной Пустыни: в монастыре не было стрельбы, никто не пострадал

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь
Вид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Вид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших, сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев).
«
"В самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших", - сказал епископ Иосиф.
Ранее правительство Калужской области сообщало, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1993 году на Пасху в монастыре были убиты трое насельников: иеромонах Василий (Росляков), иноки Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев).
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой
Вчера, 22:46
 
РелигияОптина пустыньРусская православная церковьПроисшествияКалужская область
 
 
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