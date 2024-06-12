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Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7 - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/modi-1952365531.html
Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7
Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7 - РИА Новости, 12.06.2024
Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7
Премьер-министр Индии Наренда Моди может обсудить тему конфликта на Украине на полях саммита G7, несмотря на то что этот вопрос не будет обсуждаться в той части РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:33
2024-06-12T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
индия
средиземноморье
украина
g7
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может обсудить тему конфликта на Украине на полях саммита G7, несмотря на то что этот вопрос не будет обсуждаться в той части саммита, где примет участие глава Индии, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра на специальном брифинге в среду. Ранее он сообщил, что Моди примет участие в саммите G7 и будет участвовать в информационной сессии, где основное внимание будет уделено искусственному интеллекту, энергетике, Африке и Средиземноморью. "Как я уже упоминал вам в своем вступительном слове на этом саммите, хотя "Большая семерка" сосредоточится на блоках повестки дня с точки зрения своих собственных дискуссий, обсуждения в информационной части саммита будут сосредоточены на искусственном интеллекте, энергетике и Средиземноморье. Остальные пункты повестки дня ограничиваются дискуссиями только между странами "Большой семерки", они не относятся к информационному саммиту", - заявил Кватра. Вместе с тем он отметил, что "вполне естественно, что в ходе двусторонних дискуссий, бесед и встреч, которые проведет премьер-министр Индии, следует ожидать, что текущие события в мире, имеющие важное значение, будут обсуждаться" "Естественно, российско-украинский конфликт является одним из них", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о возможности встречи Моди с Зеленским на полях саммита, Кватра отметил, что график двусторонних встреч премьера Индии еще согласовывается.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html
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в мире, индия, средиземноморье, украина, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Средиземноморье, Украина, G7
Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7

МИД Индии: Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может обсудить тему конфликта на Украине на полях саммита G7, несмотря на то что этот вопрос не будет обсуждаться в той части саммита, где примет участие глава Индии, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра на специальном брифинге в среду.
Ранее он сообщил, что Моди примет участие в саммите G7 и будет участвовать в информационной сессии, где основное внимание будет уделено искусственному интеллекту, энергетике, Африке и Средиземноморью.
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«
"Как я уже упоминал вам в своем вступительном слове на этом саммите, хотя "Большая семерка" сосредоточится на блоках повестки дня с точки зрения своих собственных дискуссий, обсуждения в информационной части саммита будут сосредоточены на искусственном интеллекте, энергетике и Средиземноморье. Остальные пункты повестки дня ограничиваются дискуссиями только между странами "Большой семерки", они не относятся к информационному саммиту", - заявил Кватра.
Вместе с тем он отметил, что "вполне естественно, что в ходе двусторонних дискуссий, бесед и встреч, которые проведет премьер-министр Индии, следует ожидать, что текущие события в мире, имеющие важное значение, будут обсуждаться"
«
"Естественно, российско-украинский конфликт является одним из них", - сказал дипломат.
Отвечая на вопрос о возможности встречи Моди с Зеленским на полях саммита, Кватра отметил, что график двусторонних встреч премьера Индии еще согласовывается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияСредиземноморьеУкраинаG7
 
 
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