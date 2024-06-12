https://ria.ru/20240612/modi-1952365531.html

Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7

Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7 - РИА Новости, 12.06.2024

Моди может обсудить конфликт на Украине на полях саммита G7

Премьер-министр Индии Наренда Моди может обсудить тему конфликта на Украине на полях саммита G7, несмотря на то что этот вопрос не будет обсуждаться в той части РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:33

2024-06-12T14:33

2024-06-12T14:33

специальная военная операция на украине

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может обсудить тему конфликта на Украине на полях саммита G7, несмотря на то что этот вопрос не будет обсуждаться в той части саммита, где примет участие глава Индии, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра на специальном брифинге в среду. Ранее он сообщил, что Моди примет участие в саммите G7 и будет участвовать в информационной сессии, где основное внимание будет уделено искусственному интеллекту, энергетике, Африке и Средиземноморью. "Как я уже упоминал вам в своем вступительном слове на этом саммите, хотя "Большая семерка" сосредоточится на блоках повестки дня с точки зрения своих собственных дискуссий, обсуждения в информационной части саммита будут сосредоточены на искусственном интеллекте, энергетике и Средиземноморье. Остальные пункты повестки дня ограничиваются дискуссиями только между странами "Большой семерки", они не относятся к информационному саммиту", - заявил Кватра. Вместе с тем он отметил, что "вполне естественно, что в ходе двусторонних дискуссий, бесед и встреч, которые проведет премьер-министр Индии, следует ожидать, что текущие события в мире, имеющие важное значение, будут обсуждаться" "Естественно, российско-украинский конфликт является одним из них", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о возможности встречи Моди с Зеленским на полях саммита, Кватра отметил, что график двусторонних встреч премьера Индии еще согласовывается.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html

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в мире, индия, средиземноморье, украина, g7