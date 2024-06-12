https://ria.ru/20240612/mirotvortsy-1952362535.html

В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 12.06.2024

В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода из Карабаха, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:16

2024-06-12T14:16

2024-06-12T14:21

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БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода из Карабаха, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240522/pashinyan-1947717625.html

азербайджан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, в мире, баку