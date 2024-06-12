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В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 12.06.2024
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14:16 12.06.2024 (обновлено: 14:21 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/mirotvortsy-1952362535.html
В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 12.06.2024
В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода из Карабаха, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:16
2024-06-12T14:21
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БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода из Карабаха, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию", - говорится в сообщении.
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азербайджан, в мире, баку
Азербайджан, В мире, Баку
В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершен

© Sputnik / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкВоеннослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района
Военнослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Кямале Алиева
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Военнослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района . Архивное фото
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БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода из Карабаха, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию", - говорится в сообщении.
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22 мая, 17:13
 
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