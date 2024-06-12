В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершен
© Sputnik / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкВоеннослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района
© Sputnik / Кямале Алиева
Военнослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района . Архивное фото
БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Российский миротворческий контингент завершил процесс вывода из Карабаха, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию", - говорится в сообщении.