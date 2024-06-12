https://ria.ru/20240612/miny-1952315501.html

ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области

ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024

ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области

ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T06:59

2024-06-12T06:59

2024-06-12T09:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — сказал он. Глава региона уточнил, что боеприпасы оборудованы сейсмодатчиками.Гладков призвал жителей в случае обнаружения всего "опасного", предметов, похожих на военные снаряды, не приближаться к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия