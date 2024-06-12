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ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024
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06:59 12.06.2024 (обновлено: 09:05 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/miny-1952315501.html
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области
ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:59
2024-06-12T09:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — сказал он. Глава региона уточнил, что боеприпасы оборудованы сейсмодатчиками.Гладков призвал жителей в случае обнаружения всего "опасного", предметов, похожих на военные снаряды, не приближаться к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952314067.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области

Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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Глава региона уточнил, что боеприпасы оборудованы сейсмодатчиками.
Гладков призвал жителей в случае обнаружения всего "опасного", предметов, похожих на военные снаряды, не приближаться к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО отражают атаки противника.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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