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ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области
ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:59
2024-06-12T06:59
2024-06-12T09:05
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", — сказал он. Глава региона уточнил, что боеприпасы оборудованы сейсмодатчиками.Гладков призвал жителей в случае обнаружения всего "опасного", предметов, похожих на военные снаряды, не приближаться к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области
Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области