https://ria.ru/20240612/mh17-1952367138.html

Родные пассажиров MH17 заявили об отсутствии новых данных от России

Родные пассажиров MH17 заявили об отсутствии новых данных от России - РИА Новости, 12.06.2024

Родные пассажиров MH17 заявили об отсутствии новых данных от России

Председатель нидерландского Фонда родственников жертв катастрофы MH17 Пит Плух, выступая на заседании в ЕСПЧ, заявил, что Россия, которая называла расследование РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:39

2024-06-12T14:39

2024-06-12T15:02

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СТРАСБУРГ (Франция), 12 июн - РИА Новости. Председатель нидерландского Фонда родственников жертв катастрофы MH17 Пит Плух, выступая на заседании в ЕСПЧ, заявил, что Россия, которая называла расследование Западом этой трагедии однобокой обвинительной позицией, якобы не предоставила Нидерландам информацию, необходимую для нового расследования в отношении других подозреваемых по делу об авиакатастрофе на востоке Украины в 2014 году. Прокуратура Нидерландов в феврале 2023 года объявила, что следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов, несмотря на то, что "было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к данному делу". МИД РФ ранее назвал приостановку расследования очередным доказательством того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции ЕСПЧ в среду проводит слушания по объединенному иску Нидерландов и Украины против России по существу. Дело касается событий на востоке Украины с 2014 года, в том числе крушения малайзийского Boeing рейса MH17, а также специальной военной операции РФ на Украине. Российская делегация в Страсбургском суде не присутствует. "Немного более года назад прокуратура Нидерландов была вынуждена остановить расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к трагедии MH17, так как необходимая для дальнейшего расследования информация должна была поступить от России. Однако эта информация так и не поступила и пока не ожидается", - утверждает Плух, который потерял троих близких в этой трагедии. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Россия проигнорировала решение гаагского суда, приговорившего к заключению троих фигурантов дела о крушении Boeing. "Многие родственники погибших в катастрофе хотели бы посетить то место на Украине, где погибли их близкие, однако это было и остается невозможным", - добавил он. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

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https://ria.ru/20240612/espch-1952334218.html

https://ria.ru/20240304/isk-1931029808.html

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, нидерланды, украина, николай винниченко, сергей лавров, европейский суд по правам человека (еспч)