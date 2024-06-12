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В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб
В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб
Станция "Третьяковская" метро Москвы работает в штатном режиме после падения водоотводящего короба, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:06
2024-06-12T22:06
2024-06-12T22:07
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Станция "Третьяковская" метро Москвы работает в штатном режиме после падения водоотводящего короба, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Третьяковская" работает в штатном режиме. Ранее в переходе на Третьяковской упал водоотводящий короб", - говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал, сотрудники оперативно провели уборку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы
Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб
Станция московского метро работает штатно после падения водоотводящего короба