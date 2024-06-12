https://ria.ru/20240612/metro-1952444156.html

В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб

В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве на "Третьяковской" рухнул водоотводящий короб

Станция "Третьяковская" метро Москвы работает в штатном режиме после падения водоотводящего короба, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:06

2024-06-12T22:06

2024-06-12T22:07

москва

происшествия

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Станция "Третьяковская" метро Москвы работает в штатном режиме после падения водоотводящего короба, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Третьяковская" работает в штатном режиме. Ранее в переходе на Третьяковской упал водоотводящий короб", - говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал, сотрудники оперативно провели уборку.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы