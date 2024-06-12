Рейтинг@Mail.ru
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников" - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 12.06.2024 (обновлено: 17:08 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников" - РИА Новости, 12.06.2024
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:50
2024-06-12T17:08
москва
московский метрополитен
происшествия
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754871192_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_6655d50c9c0ee5018cc34d7e3c965d45.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути. "На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра.
https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754871192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8736a406d238900b5ef28c90b08cac61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский метрополитен, происшествия, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"

Дептранс: в направлении от "Котельников" до "текстильщиков" увеличены интервалы

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейСтанция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Станция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути.
«
"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра.
Мегаливень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Москве началась гроза
Вчера, 16:17
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествияДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала