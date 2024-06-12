https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html

В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"

В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников" - РИА Новости, 12.06.2024

В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"

На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:50

2024-06-12T16:50

2024-06-12T17:08

москва

московский метрополитен

происшествия

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути. "На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра.

https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский метрополитен, происшествия, департамент транспорта г. москвы