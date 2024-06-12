https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников" - РИА Новости, 12.06.2024
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:50
2024-06-12T16:50
2024-06-12T17:08
москва
московский метрополитен
происшествия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути. "На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра.
https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
Дептранс: в направлении от "Котельников" до "текстильщиков" увеличены интервалы