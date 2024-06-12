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На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути - РИА Новости, 12.06.2024
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16:23 12.06.2024 (обновлено: 16:36 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/metro-1952386872.html
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути - РИА Новости, 12.06.2024
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:23
2024-06-12T16:36
москва
городское хозяйство москвы
московский метрополитен
погода
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен, погода, происшествия
Москва, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен, Погода, Происшествия
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути

На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы из-за дерева на пути

© РИА Новости / Илона ГоловинаПассажиры метро
Пассажиры метро - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Илона Головина
Пассажиры метро. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути", - говорится в сообщении.
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