https://ria.ru/20240612/metro-1952386872.html
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути - РИА Новости, 12.06.2024
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:23
2024-06-12T16:23
2024-06-12T16:36
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен, погода, происшествия
Москва, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен, Погода, Происшествия
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути
На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы из-за дерева на пути