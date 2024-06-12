https://ria.ru/20240612/metro-1952386872.html

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути - РИА Новости, 12.06.2024

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за дерева на пути

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:23

2024-06-12T16:23

2024-06-12T16:36

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду. Москвичей призвали не укрываться под деревьями во время дождя и ветра."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен, погода, происшествия