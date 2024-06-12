https://ria.ru/20240612/memorial-1952392859.html

В Херсонской области открыли мемориал славы погибшим бойцам СВО

В Херсонской области открыли мемориал славы погибшим бойцам СВО - РИА Новости, 12.06.2024

В Херсонской области открыли мемориал славы погибшим бойцам СВО

Мемориал славы погибшим участникам СВО открыли в селе Михайловка Херсонской области в День России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:53

2024-06-12T16:53

2024-06-12T16:53

общество

россия

херсонская область

скадовск

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СКАДОВСК, 12 июн - РИА Новости. Мемориал славы погибшим участникам СВО открыли в селе Михайловка Херсонской области в День России, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня в Скадовском муниципальном округе мы открыли мемориал славы погибшим участникам СВО. Это дань памяти и уважения этим людям, тем, кто, не жалея своих сил, своих жизней опять вступил борьбу с нацизмом, с врагом России, защищая свои границы", - сказал агентству глава Скадовского округа Александр Дудка, ставший инициатором воссоздания монумента. Памятник, посвящённый Героям труда, был заброшен украинской властью и 30 лет постепенно разрушался. По инициативе главы округа он был восстановлен в качестве мемориала славы погибшим участникам СВО. "За нами мемориал, который был построен еще в советское мирное время, на этом памятнике работники, колхозница и космонавт, которые в своё время были символом развития Советского союза. Новое время пришло, Родина нуждается в защитниках. Поэтому космонавт стал защитником, а вот мирные люди, они также и остались", - рассказал об истории воссоздания памятника первый заместитель председателя правительства Херсонской области Виталий Булюк. В церемонии открытия приняли участие депутаты областной думы Андрей Харитонов и Оксана Мороз, а также кадеты Херсонской области, для которых герои СВО служат примером для подражания. "Это великий праздник для нашего города, для нашей области, для всех новых регионов. Мы рады, что мы воссоединились с Россией. Сегодня мы стоим на почетном карауле в городе Скадовск и в селе Михайловка на открытие памятника героем СВО", - поделилась эмоциями командир 10 кадетского класса Скадовской школы № 1 Маргарита. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

https://ria.ru/20231218/memorial-1916386428.html

https://ria.ru/20240522/parad-1947593436.html

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общество, россия, херсонская область , скадовск