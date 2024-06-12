https://ria.ru/20240612/memorial-1952363976.html

Власти Кубани восстановят мемориал "Малая земля" в Новороссийске

Власти Кубани восстановят мемориал "Малая земля" в Новороссийске - РИА Новости, 12.06.2024

Власти Кубани восстановят мемориал "Малая земля" в Новороссийске

Власти Краснодарского края выделят 493 миллиона рублей на восстановление мемориального ансамбля "Малая земля" в Новороссийске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:23

2024-06-12T14:23

2024-06-12T14:24

общество

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделят 493 миллиона рублей на восстановление мемориального ансамбля "Малая земля" в Новороссийске, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На восстановление мемориального ансамбля "Малая земля" в Новороссийске из краевого бюджета выделят 493 миллиона рублей. Для облицовки мемориала используют гранит с месторождений Карелии и Башкирии. Также благоустроят прилегающую к ансамблю территорию – заменят системы освещения, инженерные сети, проведут ландшафтные работы", - говорится в сообщении. Уточняется, что соленая вода и ветер в сочетании с минусовыми температурами негативно влияют на состоянии камня, поэтому было решено сделать новую облицовку. "Малая земля" должна сохранить первозданный вид, ведь никаких дополнительных элементов у ансамбля, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения, быть не может, это запрещено законом. Реставрация мемориала на личном контроле у губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Наше ведомство координирует ход работ", – передает пресс-служба слова министра культуры региона Виктории Лапиной. Мемориальный комплекс "Малая земля" в городе-герое Новороссийске построили в 1982 году. Композиция памятника-ансамбля посвящена героической высадке морского десанта майора Цезаря Куникова в феврале 1943 года.

https://ria.ru/20240507/memorial-1944281395.html

https://ria.ru/20231024/kultura-1904819508.html

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новороссийск, краснодарский край