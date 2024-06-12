https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:28
2024-06-12T09:28
2024-06-12T11:22
россия
украина
дальний восток
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ. "С Днём России!" - подписал видео Медведев. В ролике звучит гимн РФ и демонстрируются карта России - от Дальнего Востока до западных границ. При этом, на этой карте Украина вписана в границы РФ вплоть до границ с Польшей.
https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html
россия
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дальний восток, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дальний Восток, Дмитрий Медведев
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев добавил к поздравлению с Днем России карту с Украиной в ее составе