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Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
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09:28 12.06.2024 (обновлено: 11:22 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:28
2024-06-12T11:22
россия
украина
дальний восток
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ. "С Днём России!" - подписал видео Медведев. В ролике звучит гимн РФ и демонстрируются карта России - от Дальнего Востока до западных границ. При этом, на этой карте Украина вписана в границы РФ вплоть до границ с Польшей.
https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html
россия
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россия, украина, дальний восток, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дальний Восток, Дмитрий Медведев
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Медведев добавил к поздравлению с Днем России карту с Украиной в ее составе

© Дмитрий Медведев / TelegramСкриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Дмитрия Медведева
Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Дмитрия Медведева
© Дмитрий Медведев / Telegram
Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Дмитрия Медведева
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.
"С Днём России!" - подписал видео Медведев. В ролике звучит гимн РФ и демонстрируются карта России - от Дальнего Востока до западных границ. При этом, на этой карте Украина вписана в границы РФ вплоть до границ с Польшей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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РоссияУкраинаДальний ВостокДмитрий Медведев
 
 
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