https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - РИА Новости, 12.06.2024

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:28

2024-06-12T09:28

2024-06-12T11:22

россия

украина

дальний восток

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днём России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ. "С Днём России!" - подписал видео Медведев. В ролике звучит гимн РФ и демонстрируются карта России - от Дальнего Востока до западных границ. При этом, на этой карте Украина вписана в границы РФ вплоть до границ с Польшей.

https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html

россия

украина

дальний восток

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Максим Зубков

россия, украина, дальний восток, дмитрий медведев