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Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя - РИА Новости, 12.06.2024
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Наука
 
21:27 12.06.2024 (обновлено: 21:53 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/mayya-1952439978.html
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя - РИА Новости, 12.06.2024
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя
Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:27
2024-06-12T21:53
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МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости. Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала, опубликованного в журнале Nature.&quot;Мы представляем полногеномные данные, полученные от 64 малолетних особей, датируемых примерно 500-900 годами нашей эры, которые были найдены в подземном массовом захоронении возле Священного сенота в церемониальном центре Чичен-Ицы. Генетический анализ показал, что все проанализированные особи были мужчинами&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что исследование основано на радиоуглеродном анализе останков.В 1967 году возле Священного сенота (Колодца жертв) в Чичен-Ице был обнаружен "чултун" — подземное захоронение с останками более ста детей. Согласно гипотезе, их приносили в жертву ради хорошего урожая или в качестве подношения богу дождя Чааку. Колониальные отчеты XVI века и исследования начала XX века распространяли утверждение, что жертвами таких ритуалов становились молодые женщины и девушки, которое было опровергнуто новыми данными. &quot;Генетический анализ также показал наличие в чултуне родственных особей, в том числе двух пар монозиготных близнецов и девяти других близких родственников. Поскольку такие близнецы возникают спонтанно лишь у 0,4% населения в целом, наличие двух пар однояйцевых близнецов в чултуне намного выше, чем можно было бы ожидать случайно. В целом у 25% детей были близкие родственники в исследуемой группе, что позволяет предположить, что принесенные в жертву дети могли быть специально отобраны по их близкому биологическому родству&quot;, — говорится в исследовании.Согласно выводам ученых, близкородственные дети в каждой группе, по-видимому, питались одинаковой пищей и умерли в одинаковом возрасте, что позволяет предположить, что их приносили в жертву во время одного и того же ритуального события. Чичен-Ица — одно из крупнейших и наиболее влиятельных поселений майя, которое переживало свой расцвет в 600-1000 годах нашей эры. Несмотря на то что оно является объектом пристального изучения, как отмечают ученые, многие вопросы о социальном и культурном использовании его церемониальных пространств, а также о генетических связях его населения с другими мезоамериканскими группами пока остаются без ответов. Близнецы занимают видное место в мифологии майя и более широкой мезоамериканской мифологии, где они воплощают качества двойственности между божествами и героями. Двойное жертвоприношение с участием близнецов является центральной темой священной "Книги совета" майя-киче ("Пополь-Вух"), и учитывая, что подземные сооружения рассматривались как входы в подземный мир, жертвоприношения в чултуне в Чичен-Ице могли, по мнению исследователей, повторять ритуалы этого эпоса.Сравнительное исследование геномов, в котором также приняли участие жители местной общины майя, подтвердило генетическое наследие древних жителей Чичен-Ицы в этом регионе Мексики и, кроме того, существенное, до 90%, сокращение популяции местных жителей в XVI веке в результате войн, голода и эпидемий, разразившихся с распространением при колонизаторах европейских вирусов и бактерий.
https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html
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Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя

Ученые: некоторые останки жертв ритуалов майя в Чичен-Ице принадлежали мальчикам

CC BY-SA 3.0 / PhilippN / Город майя
Город майя - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
CC BY-SA 3.0 / PhilippN /
Город майя. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости. Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала, опубликованного в журнале Nature.
«

"Мы представляем полногеномные данные, полученные от 64 малолетних особей, датируемых примерно 500-900 годами нашей эры, которые были найдены в подземном массовом захоронении возле Священного сенота в церемониальном центре Чичен-Ицы. Генетический анализ показал, что все проанализированные особи были мужчинами", — говорится в публикации.

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Уточняется, что исследование основано на радиоуглеродном анализе останков.
В 1967 году возле Священного сенота (Колодца жертв) в Чичен-Ице был обнаружен "чултун" — подземное захоронение с останками более ста детей. Согласно гипотезе, их приносили в жертву ради хорошего урожая или в качестве подношения богу дождя Чааку. Колониальные отчеты XVI века и исследования начала XX века распространяли утверждение, что жертвами таких ритуалов становились молодые женщины и девушки, которое было опровергнуто новыми данными.
«

"Генетический анализ также показал наличие в чултуне родственных особей, в том числе двух пар монозиготных близнецов и девяти других близких родственников. Поскольку такие близнецы возникают спонтанно лишь у 0,4% населения в целом, наличие двух пар однояйцевых близнецов в чултуне намного выше, чем можно было бы ожидать случайно. В целом у 25% детей были близкие родственники в исследуемой группе, что позволяет предположить, что принесенные в жертву дети могли быть специально отобраны по их близкому биологическому родству", — говорится в исследовании.

Согласно выводам ученых, близкородственные дети в каждой группе, по-видимому, питались одинаковой пищей и умерли в одинаковом возрасте, что позволяет предположить, что их приносили в жертву во время одного и того же ритуального события.
Чичен-Ица — одно из крупнейших и наиболее влиятельных поселений майя, которое переживало свой расцвет в 600-1000 годах нашей эры. Несмотря на то что оно является объектом пристального изучения, как отмечают ученые, многие вопросы о социальном и культурном использовании его церемониальных пространств, а также о генетических связях его населения с другими мезоамериканскими группами пока остаются без ответов.
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Близнецы занимают видное место в мифологии майя и более широкой мезоамериканской мифологии, где они воплощают качества двойственности между божествами и героями. Двойное жертвоприношение с участием близнецов является центральной темой священной "Книги совета" майя-киче ("Пополь-Вух"), и учитывая, что подземные сооружения рассматривались как входы в подземный мир, жертвоприношения в чултуне в Чичен-Ице могли, по мнению исследователей, повторять ритуалы этого эпоса.
Сравнительное исследование геномов, в котором также приняли участие жители местной общины майя, подтвердило генетическое наследие древних жителей Чичен-Ицы в этом регионе Мексики и, кроме того, существенное, до 90%, сокращение популяции местных жителей в XVI веке в результате войн, голода и эпидемий, разразившихся с распространением при колонизаторах европейских вирусов и бактерий.
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