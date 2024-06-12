https://ria.ru/20240612/mayya-1952439978.html
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя - РИА Новости, 12.06.2024
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя
Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:27
2024-06-12T21:27
2024-06-12T21:53
наука
мексика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840766108_0:193:2000:1318_1920x0_80_0_0_586720a8f14cc92ced09834e7d80ed6e.jpg
МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости. Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала, опубликованного в журнале Nature."Мы представляем полногеномные данные, полученные от 64 малолетних особей, датируемых примерно 500-900 годами нашей эры, которые были найдены в подземном массовом захоронении возле Священного сенота в церемониальном центре Чичен-Ицы. Генетический анализ показал, что все проанализированные особи были мужчинами", — говорится в публикации.Уточняется, что исследование основано на радиоуглеродном анализе останков.В 1967 году возле Священного сенота (Колодца жертв) в Чичен-Ице был обнаружен "чултун" — подземное захоронение с останками более ста детей. Согласно гипотезе, их приносили в жертву ради хорошего урожая или в качестве подношения богу дождя Чааку. Колониальные отчеты XVI века и исследования начала XX века распространяли утверждение, что жертвами таких ритуалов становились молодые женщины и девушки, которое было опровергнуто новыми данными. "Генетический анализ также показал наличие в чултуне родственных особей, в том числе двух пар монозиготных близнецов и девяти других близких родственников. Поскольку такие близнецы возникают спонтанно лишь у 0,4% населения в целом, наличие двух пар однояйцевых близнецов в чултуне намного выше, чем можно было бы ожидать случайно. В целом у 25% детей были близкие родственники в исследуемой группе, что позволяет предположить, что принесенные в жертву дети могли быть специально отобраны по их близкому биологическому родству", — говорится в исследовании.Согласно выводам ученых, близкородственные дети в каждой группе, по-видимому, питались одинаковой пищей и умерли в одинаковом возрасте, что позволяет предположить, что их приносили в жертву во время одного и того же ритуального события. Чичен-Ица — одно из крупнейших и наиболее влиятельных поселений майя, которое переживало свой расцвет в 600-1000 годах нашей эры. Несмотря на то что оно является объектом пристального изучения, как отмечают ученые, многие вопросы о социальном и культурном использовании его церемониальных пространств, а также о генетических связях его населения с другими мезоамериканскими группами пока остаются без ответов. Близнецы занимают видное место в мифологии майя и более широкой мезоамериканской мифологии, где они воплощают качества двойственности между божествами и героями. Двойное жертвоприношение с участием близнецов является центральной темой священной "Книги совета" майя-киче ("Пополь-Вух"), и учитывая, что подземные сооружения рассматривались как входы в подземный мир, жертвоприношения в чултуне в Чичен-Ице могли, по мнению исследователей, повторять ритуалы этого эпоса.Сравнительное исследование геномов, в котором также приняли участие жители местной общины майя, подтвердило генетическое наследие древних жителей Чичен-Ицы в этом регионе Мексики и, кроме того, существенное, до 90%, сокращение популяции местных жителей в XVI веке в результате войн, голода и эпидемий, разразившихся с распространением при колонизаторах европейских вирусов и бактерий.
https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html
https://ria.ru/20231109/voyna-1908198818.html
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840766108_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_bb353d7988bfb32316c821ab4dacccbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, в мире
Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя
Ученые: некоторые останки жертв ритуалов майя в Чичен-Ице принадлежали мальчикам
МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости.
Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала, опубликованного в журнале Nature
.
«
"Мы представляем полногеномные данные, полученные от 64 малолетних особей, датируемых примерно 500-900 годами нашей эры, которые были найдены в подземном массовом захоронении возле Священного сенота в церемониальном центре Чичен-Ицы. Генетический анализ показал, что все проанализированные особи были мужчинами", — говорится в публикации.
Уточняется, что исследование основано на радиоуглеродном анализе останков.
В 1967 году возле Священного сенота (Колодца жертв) в Чичен-Ице был обнаружен "чултун" — подземное захоронение с останками более ста детей. Согласно гипотезе, их приносили в жертву ради хорошего урожая или в качестве подношения богу дождя Чааку. Колониальные отчеты XVI века и исследования начала XX века распространяли утверждение, что жертвами таких ритуалов становились молодые женщины и девушки, которое было опровергнуто новыми данными.
«
"Генетический анализ также показал наличие в чултуне родственных особей, в том числе двух пар монозиготных близнецов и девяти других близких родственников. Поскольку такие близнецы возникают спонтанно лишь у 0,4% населения в целом, наличие двух пар однояйцевых близнецов в чултуне намного выше, чем можно было бы ожидать случайно. В целом у 25% детей были близкие родственники в исследуемой группе, что позволяет предположить, что принесенные в жертву дети могли быть специально отобраны по их близкому биологическому родству", — говорится в исследовании.
Согласно выводам ученых, близкородственные дети в каждой группе, по-видимому, питались одинаковой пищей и умерли в одинаковом возрасте, что позволяет предположить, что их приносили в жертву во время одного и того же ритуального события.
Чичен-Ица — одно из крупнейших и наиболее влиятельных поселений майя, которое переживало свой расцвет в 600-1000 годах нашей эры. Несмотря на то что оно является объектом пристального изучения, как отмечают ученые, многие вопросы о социальном и культурном использовании его церемониальных пространств, а также о генетических связях его населения с другими мезоамериканскими группами пока остаются без ответов.
Близнецы занимают видное место в мифологии майя и более широкой мезоамериканской мифологии, где они воплощают качества двойственности между божествами и героями. Двойное жертвоприношение с участием близнецов является центральной темой священной "Книги совета" майя-киче ("Пополь-Вух"), и учитывая, что подземные сооружения рассматривались как входы в подземный мир, жертвоприношения в чултуне в Чичен-Ице могли, по мнению исследователей, повторять ритуалы этого эпоса.
Сравнительное исследование геномов, в котором также приняли участие жители местной общины майя, подтвердило генетическое наследие древних жителей Чичен-Ицы в этом регионе Мексики
и, кроме того, существенное, до 90%, сокращение популяции местных жителей в XVI веке в результате войн, голода и эпидемий, разразившихся с распространением при колонизаторах европейских вирусов и бактерий.