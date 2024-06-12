https://ria.ru/20240612/mayya-1952439978.html

Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя

Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя - РИА Новости, 12.06.2024

Расшифровка геномов дала новые сведения о жертвоприношениях майя

Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:27

2024-06-12T21:27

2024-06-12T21:53

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МЕХИКО, 12 июн — РИА Новости. Исследование останков жертв ритуалов майя в древнем городе Чичен-Ица показало, что большинство из них были в родстве между собой, следует из материала, опубликованного в журнале Nature."Мы представляем полногеномные данные, полученные от 64 малолетних особей, датируемых примерно 500-900 годами нашей эры, которые были найдены в подземном массовом захоронении возле Священного сенота в церемониальном центре Чичен-Ицы. Генетический анализ показал, что все проанализированные особи были мужчинами", — говорится в публикации.Уточняется, что исследование основано на радиоуглеродном анализе останков.В 1967 году возле Священного сенота (Колодца жертв) в Чичен-Ице был обнаружен "чултун" — подземное захоронение с останками более ста детей. Согласно гипотезе, их приносили в жертву ради хорошего урожая или в качестве подношения богу дождя Чааку. Колониальные отчеты XVI века и исследования начала XX века распространяли утверждение, что жертвами таких ритуалов становились молодые женщины и девушки, которое было опровергнуто новыми данными. "Генетический анализ также показал наличие в чултуне родственных особей, в том числе двух пар монозиготных близнецов и девяти других близких родственников. Поскольку такие близнецы возникают спонтанно лишь у 0,4% населения в целом, наличие двух пар однояйцевых близнецов в чултуне намного выше, чем можно было бы ожидать случайно. В целом у 25% детей были близкие родственники в исследуемой группе, что позволяет предположить, что принесенные в жертву дети могли быть специально отобраны по их близкому биологическому родству", — говорится в исследовании.Согласно выводам ученых, близкородственные дети в каждой группе, по-видимому, питались одинаковой пищей и умерли в одинаковом возрасте, что позволяет предположить, что их приносили в жертву во время одного и того же ритуального события. Чичен-Ица — одно из крупнейших и наиболее влиятельных поселений майя, которое переживало свой расцвет в 600-1000 годах нашей эры. Несмотря на то что оно является объектом пристального изучения, как отмечают ученые, многие вопросы о социальном и культурном использовании его церемониальных пространств, а также о генетических связях его населения с другими мезоамериканскими группами пока остаются без ответов. Близнецы занимают видное место в мифологии майя и более широкой мезоамериканской мифологии, где они воплощают качества двойственности между божествами и героями. Двойное жертвоприношение с участием близнецов является центральной темой священной "Книги совета" майя-киче ("Пополь-Вух"), и учитывая, что подземные сооружения рассматривались как входы в подземный мир, жертвоприношения в чултуне в Чичен-Ице могли, по мнению исследователей, повторять ритуалы этого эпоса.Сравнительное исследование геномов, в котором также приняли участие жители местной общины майя, подтвердило генетическое наследие древних жителей Чичен-Ицы в этом регионе Мексики и, кроме того, существенное, до 90%, сокращение популяции местных жителей в XVI веке в результате войн, голода и эпидемий, разразившихся с распространением при колонизаторах европейских вирусов и бактерий.

https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html

https://ria.ru/20231109/voyna-1908198818.html

https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html

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