https://ria.ru/20240612/matushkin-1952374553.html

Матушкин: в День России школьников пригласили на экскурсию по парламенту

Матушкин: в День России школьников пригласили на экскурсию по парламенту - РИА Новости, 12.06.2024

Матушкин: в День России школьников пригласили на экскурсию по парламенту

Одаренные школьники в День России побывали на экскурсии в Тамбовской областной Думе, гидом стали глава региона Максим Егоров и председатель областной Думы... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:21

2024-06-12T15:21

2024-06-12T15:21

политика

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Одаренные школьники в День России побывали на экскурсии в Тамбовской областной Думе, гидом стали глава региона Максим Егоров и председатель областной Думы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.Мероприятие прошло после церемонии вручения паспортов. Ребята увидели зал пленарных заседаний, где принимаются законы. Матушкин рассказал школьникам о работе регионального парламента и о роли законодательного органа власти."В этом году Тамбовской областной Думе исполнилось 30 лет. Выборы в Тамбовскую областную Думу первого созыва состоялись в марте 1994 года. На сегодняшний день в законодательном собрании представлены пять фракций политических партий, также осуществляют свою деятельность восемь профильных комитетов", - пояснил Матушкин, его слова приводят в пресс-службе.Школьникам объяснили, как работает система голосования. На несколько минут дети почувствовали себя народными избранниками: они попробовали проголосовать и выступить за трибуной. Затем в конференц-зале состоялось чаепитие. Ребята задавали вопросы главе региона и спикеру Заксобрания, рассказывали об учебном процессе, делились своими успехами в учебе, спорте и творчестве. Матушкин особо подчеркнул роль таких личных качеств как упорство и целеустремленность для достижения высоких результатов."Хочу пожелать вам успехов в учебе. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь получить как можно больше знаний и навыков. Возможно, в будущем кто-то из вас решит выбрать путь законотворца и придет работать в региональный парламент. Нам всегда нужна талантливая, способная молодежь", - подчеркнул спикер областной думы.Также ребята побывали на экскурсии в правительстве региона.

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), максим егоров, тамбовская областная дума