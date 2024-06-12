https://ria.ru/20240612/massive_attack-1952377394.html

Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих

Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих - РИА Новости, 12.06.2024

Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих

Британская музыкальная группа Massive Attack сообщила, что отменила запланированный в июле концерт в Грузии из-за действий грузинских властей в отношении... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:34

2024-06-12T15:34

2024-06-12T17:00

в мире

грузия

батуми

тбилиси

бидзина иванишвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147589/70/1475897073_0:119:2984:1798_1920x0_80_0_0_90bd0bb1cf8b751c6176a12d5d41e111.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — РИА Новости. Британская музыкальная группа Massive Attack сообщила, что отменила запланированный в июле концерт в Грузии из-за действий грузинских властей в отношении активистов, протестовавших из-за закона об иноагентах. "Мы решили отменить наше шоу в Грузии 28 июля в знак протеста против нападения правительства Грузии на фундаментальные права человека. В данный момент выступление на принадлежащей государству площадке Black Sea Arena можно рассматривать как одобрение их насильственного подавления мирных протестов", — говорится в заявлении группы, которое опубликовано в соцсетях.По словам музыкантов, "избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппонентов, а также законы, дискредитирующие гражданское общество", противоречат их принципам. Группа должна была выступить 28 июля в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили рядом с Батуми. Зал построил в 2017 году фонд основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Массовые акции протеста против закона об иноагентах прошли в апреле и мае в Тбилиси. Акции несколько раз разгонял спецназ, прошли серии задержаний. Несмотря на это, парламент принял закон, он уже вступил в силу.

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

грузия

батуми

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, батуми, тбилиси, бидзина иванишвили