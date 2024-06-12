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Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих - РИА Новости, 12.06.2024
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15:34 12.06.2024 (обновлено: 17:00 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/massive_attack-1952377394.html
Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих
Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих - РИА Новости, 12.06.2024
Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих
Британская музыкальная группа Massive Attack сообщила, что отменила запланированный в июле концерт в Грузии из-за действий грузинских властей в отношении... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:34
2024-06-12T17:00
в мире
грузия
батуми
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 июн — РИА Новости. Британская музыкальная группа Massive Attack сообщила, что отменила запланированный в июле концерт в Грузии из-за действий грузинских властей в отношении активистов, протестовавших из-за закона об иноагентах. &quot;Мы решили отменить наше шоу в Грузии 28 июля в знак протеста против нападения правительства Грузии на фундаментальные права человека. В данный момент выступление на принадлежащей государству площадке Black Sea Arena можно рассматривать как одобрение их насильственного подавления мирных протестов&quot;, — говорится в заявлении группы, которое опубликовано в соцсетях.По словам музыкантов, "избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппонентов, а также законы, дискредитирующие гражданское общество", противоречат их принципам. Группа должна была выступить 28 июля в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили рядом с Батуми. Зал построил в 2017 году фонд основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Массовые акции протеста против закона об иноагентах прошли в апреле и мае в Тбилиси. Акции несколько раз разгонял спецназ, прошли серии задержаний. Несмотря на это, парламент принял закон, он уже вступил в силу.
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в мире, грузия, батуми, тбилиси, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Батуми, Тбилиси, Бидзина Иванишвили
Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих

Massive Attack отменила запланированный на 28 июля концерт в Грузии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСолист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack
Солист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Солист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июн — РИА Новости. Британская музыкальная группа Massive Attack сообщила, что отменила запланированный в июле концерт в Грузии из-за действий грузинских властей в отношении активистов, протестовавших из-за закона об иноагентах.
«

"Мы решили отменить наше шоу в Грузии 28 июля в знак протеста против нападения правительства Грузии на фундаментальные права человека. В данный момент выступление на принадлежащей государству площадке Black Sea Arena можно рассматривать как одобрение их насильственного подавления мирных протестов", — говорится в заявлении группы, которое опубликовано в соцсетях.

По словам музыкантов, "избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппонентов, а также законы, дискредитирующие гражданское общество", противоречат их принципам.
Группа должна была выступить 28 июля в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили рядом с Батуми. Зал построил в 2017 году фонд основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
Массовые акции протеста против закона об иноагентах прошли в апреле и мае в Тбилиси. Акции несколько раз разгонял спецназ, прошли серии задержаний. Несмотря на это, парламент принял закон, он уже вступил в силу.
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