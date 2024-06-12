Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак поддержки протестующих
Massive Attack отменила запланированный на 28 июля концерт в Грузии
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСолист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack
Солист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 июн — РИА Новости. Британская музыкальная группа Massive Attack сообщила, что отменила запланированный в июле концерт в Грузии из-за действий грузинских властей в отношении активистов, протестовавших из-за закона об иноагентах.
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"Мы решили отменить наше шоу в Грузии 28 июля в знак протеста против нападения правительства Грузии на фундаментальные права человека. В данный момент выступление на принадлежащей государству площадке Black Sea Arena можно рассматривать как одобрение их насильственного подавления мирных протестов", — говорится в заявлении группы, которое опубликовано в соцсетях.
По словам музыкантов, "избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппонентов, а также законы, дискредитирующие гражданское общество", противоречат их принципам.
Группа должна была выступить 28 июля в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили рядом с Батуми. Зал построил в 2017 году фонд основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
Массовые акции протеста против закона об иноагентах прошли в апреле и мае в Тбилиси. Акции несколько раз разгонял спецназ, прошли серии задержаний. Несмотря на это, парламент принял закон, он уже вступил в силу.