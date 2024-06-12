https://ria.ru/20240612/mask-1952428414.html

Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно

Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно - РИА Новости, 12.06.2024

Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X подверг критике домыслы о том, что одно из изолированных племен Амазонки,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:02

2024-06-12T20:02

2024-06-12T22:12

в мире

технологии

амазонка (река)

бразилия

илон маск

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X подверг критике домыслы о том, что одно из изолированных племен Амазонки, получившее доступ к спутниковому интернету Starlink, пристрастилось к просмотру порнографии. "Со стороны New York Times было неуважительно и недоброжелательно отзываться о племени таким образом", - написал Маск. При этом предприниматель напрямую не опроверг достоверность содержавшихся в статье утверждений.Публикацию на соответствующую тему ранее обнародовало авторитетное издание New York Times. Его журналисты побывали в местах, где проживает племя марубо, в глубине тропических лесов в Бразилии. Утверждалось, что на протяжении сотен лет люди этого племени вели изолированный образ жизни, а в конце прошлого года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету. Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными. Менее суток назад авторы статьи выступили с опровержением собственного материала.

https://ria.ru/20240610/musk-1952076651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, амазонка (река), бразилия, илон маск