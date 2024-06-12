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Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно - РИА Новости, 12.06.2024
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20:02 12.06.2024 (обновлено: 22:12 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/mask-1952428414.html
Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно
Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно - РИА Новости, 12.06.2024
Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X подверг критике домыслы о том, что одно из изолированных племен Амазонки,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:02
2024-06-12T22:12
в мире
технологии
амазонка (река)
бразилия
илон маск
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X подверг критике домыслы о том, что одно из изолированных племен Амазонки, получившее доступ к спутниковому интернету Starlink, пристрастилось к просмотру порнографии. &quot;Со стороны New York Times было неуважительно и недоброжелательно отзываться о племени таким образом&quot;, - написал Маск. При этом предприниматель напрямую не опроверг достоверность содержавшихся в статье утверждений.Публикацию на соответствующую тему ранее обнародовало авторитетное издание New York Times. Его журналисты побывали в местах, где проживает племя марубо, в глубине тропических лесов в Бразилии. Утверждалось, что на протяжении сотен лет люди этого племени вели изолированный образ жизни, а в конце прошлого года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету. Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными. Менее суток назад авторы статьи выступили с опровержением собственного материала.
https://ria.ru/20240610/musk-1952076651.html
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в мире, технологии, амазонка (река), бразилия, илон маск
В мире, Технологии, Амазонка (река), Бразилия, Илон Маск
Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно

Маск ответил на слухи о том, что подключенное к Starlink племя увлеклось порно

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X подверг критике домыслы о том, что одно из изолированных племен Амазонки, получившее доступ к спутниковому интернету Starlink, пристрастилось к просмотру порнографии.
«

"Со стороны New York Times было неуважительно и недоброжелательно отзываться о племени таким образом", - написал Маск. При этом предприниматель напрямую не опроверг достоверность содержавшихся в статье утверждений.

Публикацию на соответствующую тему ранее обнародовало авторитетное издание New York Times. Его журналисты побывали в местах, где проживает племя марубо, в глубине тропических лесов в Бразилии. Утверждалось, что на протяжении сотен лет люди этого племени вели изолированный образ жизни, а в конце прошлого года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету.
Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными.
Менее суток назад авторы статьи выступили с опровержением собственного материала.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта
10 июня, 23:51
 
В миреТехнологииАмазонка (река)БразилияИлон Маск
 
 
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