Маск раскритиковал сообщения о пристрастии амазонского племени к порно
Маск ответил на слухи о том, что подключенное к Starlink племя увлеклось порно
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X подверг критике домыслы о том, что одно из изолированных племен Амазонки, получившее доступ к спутниковому интернету Starlink, пристрастилось к просмотру порнографии.
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"Со стороны New York Times было неуважительно и недоброжелательно отзываться о племени таким образом", - написал Маск. При этом предприниматель напрямую не опроверг достоверность содержавшихся в статье утверждений.
Публикацию на соответствующую тему ранее обнародовало авторитетное издание New York Times. Его журналисты побывали в местах, где проживает племя марубо, в глубине тропических лесов в Бразилии. Утверждалось, что на протяжении сотен лет люди этого племени вели изолированный образ жизни, а в конце прошлого года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету.
Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными.
Менее суток назад авторы статьи выступили с опровержением собственного материала.
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