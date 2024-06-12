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"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена - РИА Новости, 12.06.2024
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01:32 12.06.2024 (обновлено: 01:45 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/mask-1952303782.html
"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена
"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена - РИА Новости, 12.06.2024
"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что личные выходки сына действующего американского президента Джо Байдена Хантера не играют... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:32
2024-06-12T01:45
в мире
сша
делавэр
калифорния
хантер байден
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что личные выходки сына действующего американского президента Джо Байдена Хантера не играют существенной роли, но нанесение ущерба репутации США недопустимо. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. "По моему мнению, личные выходки Хантера не имеют большого значения... Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Маск предложил проверить, не участвовал ли Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.
https://ria.ru/20240611/bayden-1952264232.html
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в мире, сша, делавэр, калифорния, хантер байден, илон маск, джо байден
В мире, США, Делавэр, Калифорния, Хантер Байден, Илон Маск, Джо Байден
"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена

Маск: личные выходки Хантера Байдена не имеют большого значения, но позорят США

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что личные выходки сына действующего американского президента Джо Байдена Хантера не играют существенной роли, но нанесение ущерба репутации США недопустимо.
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
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"По моему мнению, личные выходки Хантера не имеют большого значения... Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее Маск предложил проверить, не участвовал ли Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.
Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.
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