https://ria.ru/20240612/mask-1952303782.html

"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена

"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена - РИА Новости, 12.06.2024

"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что личные выходки сына действующего американского президента Джо Байдена Хантера не играют... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T01:32

2024-06-12T01:32

2024-06-12T01:45

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что личные выходки сына действующего американского президента Джо Байдена Хантера не играют существенной роли, но нанесение ущерба репутации США недопустимо. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. "По моему мнению, личные выходки Хантера не имеют большого значения... Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Маск предложил проверить, не участвовал ли Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.

https://ria.ru/20240611/bayden-1952264232.html

https://ria.ru/20240531/mask-1949553114.html

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