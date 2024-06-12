https://ria.ru/20240612/luna-1952327928.html
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 12.06.2024
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС),... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:39
2024-06-12T09:39
2024-06-12T15:11
наука
космос - риа наука
россия
китай
луна
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС), соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Задачей МНЛС станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://ria.ru/20240606/chane-6-1950949063.html
https://ria.ru/20240528/stantsiya-1948886963.html
россия
китай
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, китай, луна, владимир путин, госдума рф
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании лунной станции