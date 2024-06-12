https://ria.ru/20240612/luna-1952327928.html

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 12.06.2024

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС),... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:39

2024-06-12T09:39

2024-06-12T15:11

наука

космос - риа наука

россия

китай

луна

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС), соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Задачей МНЛС станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

https://ria.ru/20240606/chane-6-1950949063.html

https://ria.ru/20240528/stantsiya-1948886963.html

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китай

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Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, китай, луна, владимир путин, госдума рф