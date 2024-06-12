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Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 12.06.2024
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Наука
 
09:39 12.06.2024 (обновлено: 15:11 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/luna-1952327928.html
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - РИА Новости, 12.06.2024
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС),... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:39
2024-06-12T15:11
наука
космос - риа наука
россия
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луна
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС), соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Задачей МНЛС станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://ria.ru/20240606/chane-6-1950949063.html
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космос - риа наука, россия, китай, луна, владимир путин, госдума рф
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании лунной станции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС), соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительство внесло в марте в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
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Задачей МНЛС станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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