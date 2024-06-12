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В Ливане назвали идею создания буферной зоны иллюзией - РИА Новости, 12.06.2024
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15:32 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/livan-1952376704.html
В Ливане назвали идею создания буферной зоны иллюзией
В Ливане назвали идею создания буферной зоны иллюзией - РИА Новости, 12.06.2024
В Ливане назвали идею создания буферной зоны иллюзией
Идея о создании буферной зоны на юге Ливана является всего лишь иллюзией и не подлежит обсуждению со стороны ливанского правительства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:32
2024-06-12T15:32
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БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Идея о создании буферной зоны на юге Ливана является всего лишь иллюзией и не подлежит обсуждению со стороны ливанского правительства, заявил РИА Новости министр информации страны Зияд Макари. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что прекращение огня в секторе Газа может способствовать заключению соглашения между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", которое бы предполагало отвод сил движения на 16 километров от израильской границы. "Все предложения о создании буферной зоны и выселении мирных жителей из их домов и земель на расстояние 40 километров напоминают иллюзию и не подлежат обсуждению со стороны ливанского государства, поскольку именно израильская сторона нарушает резолюцию 1701 ООН", - сказал Макари. Ливанский министр подчеркнул, что власти страны находятся в контакте с международным сообществом и подают жалобы и отчеты об израильских нарушениях суверенитета Ливана. Макари добавил, что правительство Ливана относится к ситуации на юге страны со всей серьезностью и предпринимает дипломатические усилия, чтобы не допустить втягивания региона в полномасштабную войну. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20231207/gaza-1914455148.html
https://ria.ru/20231211/khezbolla-1915156093.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН
В Ливане назвали идею создания буферной зоны иллюзией

Министр информации Ливана Макари назвал идею создания буферной зоны иллюзией

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Идея о создании буферной зоны на юге Ливана является всего лишь иллюзией и не подлежит обсуждению со стороны ливанского правительства, заявил РИА Новости министр информации страны Зияд Макари.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что прекращение огня в секторе Газа может способствовать заключению соглашения между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", которое бы предполагало отвод сил движения на 16 километров от израильской границы.
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"Все предложения о создании буферной зоны и выселении мирных жителей из их домов и земель на расстояние 40 километров напоминают иллюзию и не подлежат обсуждению со стороны ливанского государства, поскольку именно израильская сторона нарушает резолюцию 1701 ООН", - сказал Макари.
Ливанский министр подчеркнул, что власти страны находятся в контакте с международным сообществом и подают жалобы и отчеты об израильских нарушениях суверенитета Ливана.
Макари добавил, что правительство Ливана относится к ситуации на юге страны со всей серьезностью и предпринимает дипломатические усилия, чтобы не допустить втягивания региона в полномасштабную войну.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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