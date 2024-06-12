https://ria.ru/20240612/kyodo-1952334028.html

Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС

Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС - РИА Новости, 12.06.2024

Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС

Команда ученых из Университета Киото заявила, что при втором этапе клинических испытаний лекарства от хронического миелолейкоза на пациентах с боковым... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:33

2024-06-12T10:33

2024-06-12T10:39

наука

япония

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742532818_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_6a243605d6065630bd2e053c488b0239.jpg

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Команда ученых из Университета Киото заявила, что при втором этапе клинических испытаний лекарства от хронического миелолейкоза на пациентах с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) им удалось подавить прогрессирование болезни примерно в половине случаев, передает агентство Киодо. По данным агентства, первый этап испытаний с помощью так называемого "iPS-скрининга" начался в 2019 году. Ученые вырастили из кожи пациентов индуцированные стволовые клетки (iPS-клетки), которые затем превратили в моторные нейроны, чтобы воспроизвести патологию БАС. Затем на полученных моторных нейронах они протестировали более тысячи лекарств, в результате выбрав препарат "Босутиниб", который применяется при хроническом миелолейкозе. По итогам первого этапа клинических испытаний ученые подтвердили, что у пяти из девяти пациентов наблюдалось подавление прогресса заболевания. Весной 2022 года начался второй этап испытаний, в котором принимали участие 26 пациентов, они получали препарат "Босутиниб" на протяжение 24 недель. По словам членов команды, по крайней мере у 13 из 26 пациентов было отмечено подавление прогрессирования заболевания. Теперь ученые планируют подать заявку на одобрение лекарства для лечения БАС и начать последний этап испытаний.

https://ria.ru/20240612/chernila-1952270904.html

https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

япония, наука