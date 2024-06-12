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Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС - РИА Новости, 12.06.2024
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Наука
 
10:33 12.06.2024 (обновлено: 10:39 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/kyodo-1952334028.html
Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС
Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС - РИА Новости, 12.06.2024
Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС
Команда ученых из Университета Киото заявила, что при втором этапе клинических испытаний лекарства от хронического миелолейкоза на пациентах с боковым... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:33
2024-06-12T10:39
наука
япония
наука
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ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Команда ученых из Университета Киото заявила, что при втором этапе клинических испытаний лекарства от хронического миелолейкоза на пациентах с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) им удалось подавить прогрессирование болезни примерно в половине случаев, передает агентство Киодо. По данным агентства, первый этап испытаний с помощью так называемого "iPS-скрининга" начался в 2019 году. Ученые вырастили из кожи пациентов индуцированные стволовые клетки (iPS-клетки), которые затем превратили в моторные нейроны, чтобы воспроизвести патологию БАС. Затем на полученных моторных нейронах они протестировали более тысячи лекарств, в результате выбрав препарат "Босутиниб", который применяется при хроническом миелолейкозе. По итогам первого этапа клинических испытаний ученые подтвердили, что у пяти из девяти пациентов наблюдалось подавление прогресса заболевания. Весной 2022 года начался второй этап испытаний, в котором принимали участие 26 пациентов, они получали препарат "Босутиниб" на протяжение 24 недель. По словам членов команды, по крайней мере у 13 из 26 пациентов было отмечено подавление прогрессирования заболевания. Теперь ученые планируют подать заявку на одобрение лекарства для лечения БАС и начать последний этап испытаний.
https://ria.ru/20240612/chernila-1952270904.html
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япония, наука
Наука, Япония, Наука
Команда ученых из Японии объявила о прорыве в лечении БАС

Kyodo: ученые из Японии подавили прогресс миелолейкоза в половине случаев

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Города мира. Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Команда ученых из Университета Киото заявила, что при втором этапе клинических испытаний лекарства от хронического миелолейкоза на пациентах с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) им удалось подавить прогрессирование болезни примерно в половине случаев, передает агентство Киодо.
По данным агентства, первый этап испытаний с помощью так называемого "iPS-скрининга" начался в 2019 году. Ученые вырастили из кожи пациентов индуцированные стволовые клетки (iPS-клетки), которые затем превратили в моторные нейроны, чтобы воспроизвести патологию БАС. Затем на полученных моторных нейронах они протестировали более тысячи лекарств, в результате выбрав препарат "Босутиниб", который применяется при хроническом миелолейкозе.
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По итогам первого этапа клинических испытаний ученые подтвердили, что у пяти из девяти пациентов наблюдалось подавление прогресса заболевания. Весной 2022 года начался второй этап испытаний, в котором принимали участие 26 пациентов, они получали препарат "Босутиниб" на протяжение 24 недель.
По словам членов команды, по крайней мере у 13 из 26 пациентов было отмечено подавление прогрессирования заболевания. Теперь ученые планируют подать заявку на одобрение лекарства для лечения БАС и начать последний этап испытаний.
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