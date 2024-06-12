https://ria.ru/20240612/kuba-1952406875.html

Глава МИД Кубы передал приветствие от Диас-Канеля Путину

Глава МИД Кубы передал приветствие от Диас-Канеля Путину - РИА Новости, 12.06.2024

Глава МИД Кубы передал приветствие от Диас-Канеля Путину

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передал приветствие кубинского президента Мигеля Диас-Канеля главе РФ... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:42

2024-06-12T17:42

2024-06-12T17:42

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передал приветствие кубинского президента Мигеля Диас-Канеля главе РФ Владимиру Путину и народу России. "Я привез с собой теплое приветствие от президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и от генерала армии Рауля Кастро Руса президенту Путину, правительству и народу России", - сказал глава МИД Кубы на встрече с Лавровым. Он добавил, что кубинская сторона хранит особые воспоминания о последних встречах с российской стороной и о посещении парада Победы 9 мая. На переговорах глав МИД Кубы и России планируется затронуть темы углубления партнерства между странами в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах, сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также министры, как ожидается, обсудят международную проблематику. Президент Кубы посетил Россию в начале мая по случаю Дня Победы. Он вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве, участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета и провел переговоры с российским президентом.

https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952381380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, куба, москва, владимир путин, сергей лавров, бруно родригес паррилья