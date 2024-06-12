Глава МИД Кубы передал приветствие от Диас-Канеля Путину
Глава МИД Кубы передал приветствие президента Диас-Канеля Путину и народу России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передал приветствие кубинского президента Мигеля Диас-Канеля главе РФ Владимиру Путину и народу России.
"Я привез с собой теплое приветствие от президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и от генерала армии Рауля Кастро Руса президенту Путину, правительству и народу России", - сказал глава МИД Кубы на встрече с Лавровым.
Он добавил, что кубинская сторона хранит особые воспоминания о последних встречах с российской стороной и о посещении парада Победы 9 мая.
На переговорах глав МИД Кубы и России планируется затронуть темы углубления партнерства между странами в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах, сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также министры, как ожидается, обсудят международную проблематику.
Президент Кубы посетил Россию в начале мая по случаю Дня Победы. Он вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве, участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета и провел переговоры с российским президентом.