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В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
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12:34 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kuba-1952348492.html
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:34
2024-06-12T12:34
россия
сергей лавров
бруно родригес паррилья
мария захарова
москва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на переговорах планируется затронуть темы углубления партнерства между странами в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Также министры, как ожидается, обсудят международную проблематику.
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россия, сергей лавров, бруно родригес паррилья, мария захарова, москва
Россия, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья, Мария Захарова, Москва
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы

Лавров и глава МИД Кубы Паррилья проводят встречу в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на переговорах планируется затронуть темы углубления партнерства между странами в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах.
Также министры, как ожидается, обсудят международную проблематику.
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РоссияСергей ЛавровБруно Родригес ПаррильяМария ЗахароваМосква
 
 
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