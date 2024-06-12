https://ria.ru/20240612/kuba-1952348492.html
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:34
2024-06-12T12:34
2024-06-12T12:34
россия
сергей лавров
бруно родригес паррилья
мария захарова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a9347d962ade6602303f2767dcbcd7c.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на переговорах планируется затронуть темы углубления партнерства между странами в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Также министры, как ожидается, обсудят международную проблематику.
https://ria.ru/20240509/peregovory--1944942515.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bc1dcb613a954bbcf5ab30d51e234bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, бруно родригес паррилья, мария захарова, москва
Россия, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья, Мария Захарова, Москва
В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы
Лавров и глава МИД Кубы Паррилья проводят встречу в Москве