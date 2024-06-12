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В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы

В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Кубы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:34

2024-06-12T12:34

2024-06-12T12:34

россия

сергей лавров

бруно родригес паррилья

мария захарова

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на переговорах планируется затронуть темы углубления партнерства между странами в гуманитарной, культурной, политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Также министры, как ожидается, обсудят международную проблематику.

https://ria.ru/20240509/peregovory--1944942515.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, бруно родригес паррилья, мария захарова, москва