https://ria.ru/20240612/kuba--1952447701.html

Куба встретила российскую корабельную группу артиллерийским салютом

Куба встретила российскую корабельную группу артиллерийским салютом - РИА Новости, 12.06.2024

Куба встретила российскую корабельную группу артиллерийским салютом

Жители Гаваны встретили корабельную группу Северного флота России в составе фрегата "Адмирал Горшков", АПЛ "Казань", танкера "Академик Пашин" и буксира "Николай РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:43

2024-06-12T22:43

2024-06-12T22:43

куба

карибское море

виктор коронелли

россия

адмирал горшков (фрегат)

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ГАВАНА, 12 июн - РИА Новости. Жители Гаваны встретили корабельную группу Северного флота России в составе фрегата "Адмирал Горшков", АПЛ "Казань", танкера "Академик Пашин" и буксира "Николай Чикер", выпустив 21 артиллерийский залп, корабельная группа прибыла в столичный порт утром в среду. "Российские корабли впечатляют и демонстрируют могущество на море. Они всегда будут здесь желанными гостями, они друзья, и мы ценим их визит", - рассказал корреспонденту РИА Новости один из зрителей на гаванской набережной Малекон. Многочисленные зрители собрались на набережных Гаваны ранним утром, несмотря на дождь, чтобы понаблюдать за заходом на рейд кораблей Северного флота. На земле российских моряков встретили второй командующий ВМФ Кубы капитан флотилии Хосе Луис Соуто и посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. "Более 64 лет мы поддерживаем отношения - сперва с СССР, теперь с россиянами, и это демонстрация сохраняющейся солидарности между двумя народами", - заявила корреспонденту агентства другая зрительница церемонии Мария Клара Кастро. Кубинцы с 13 по 15 июня, пока фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" находится на стоянке в Гаване, смогут в вечернее время попасть на борт судна. Российские моряки в эти дни проведут встречи с руководством Военно-морского флота и губернатором Гаваны Янет Эрнандес, а также, как сообщил МИД карибской страны, посетят места, представляющие исторический и культурный интерес. Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев ранее рассказал РИА Новости, что заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода кораблей и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны. Перед прибытием в Карибское море разнородная тактическая группа из четырех судов отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, подчеркнув, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.

https://ria.ru/20240612/pentagon-1952436127.html

https://ria.ru/20240612/ssha-1952434169.html

куба

карибское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, карибское море, виктор коронелли, россия, адмирал горшков (фрегат)